Жадан розповів про службу: штаб-сержант військової журналістики і радіо Хартія

Письменник Сергій Жадан, який зараз служить в армії, на власній сторінці у Facebook розповів, якими є його обов’язки.

«Поза тим, минуло чотири з половиною місяці, як я мобілізувався. Два місяці вишколу, два місяці служби в батальйоні сил підтримки, у взводі свого давнього приятеля Міші Озерова – облаштовували позиції бригади, набили купу гуль на польових дорогах довкруг Липців», – розповів Жадан.

Письменник повідомив, що ось уже два тижні він служить штаб-сержантом другої категорії служби військової журналістики секції цивільно-військового співробітництва. Займається комунікаціями всередині підрозділу і назовні. Також він підтвердив, що працює на «Радіо Хартія» і зазначив, що загалом в нього роботи багато.