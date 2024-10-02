Жадан розповів про службу: штаб-сержант військової журналістики і радіо Хартія
Письменник Сергій Жадан, який зараз служить в армії, на власній сторінці у Facebook розповів, якими є його обов’язки.
«Поза тим, минуло чотири з половиною місяці, як я мобілізувався. Два місяці вишколу, два місяці служби в батальйоні сил підтримки, у взводі свого давнього приятеля Міші Озерова – облаштовували позиції бригади, набили купу гуль на польових дорогах довкруг Липців», – розповів Жадан.
Письменник повідомив, що ось уже два тижні він служить штаб-сержантом другої категорії служби військової журналістики секції цивільно-військового співробітництва. Займається комунікаціями всередині підрозділу і назовні. Також він підтвердив, що працює на «Радіо Хартія» і зазначив, що загалом в нього роботи багато.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 20:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Письменник Сергій Жадан, який зараз служить в армії, на власній сторінці у Facebook розповів, якими є його обов’язки.".