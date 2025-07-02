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Россияне заявили, что населенный пункт на Харьковщине стал «серой зоной» – ISW

Украина 09:55   02.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне заявили, что населенный пункт на Харьковщине стал «серой зоной» – ISW

Об изменениях на фронте в Харьковской области рассказали в сводке за 2 июля в Институте изучения войны (ISW).

В частности, передают в ISW, российский блогер заявил, что Новая Кругляковка (населенный пункт расположен на северо-востоке от Боровой) теперь стал спорной, «серой зоной».

Также, отметили аналитики, враг не оставляет попыток прорваться на севере области – бои шли около Глубокого, Волчанска и Волчанских Хуторов.

Россияне атаковали и на Купянском направлении, однако изменить ситуацию на линии фронта так и не смогли, констатировали эксперты.

«30 июня и 1 июля российские войска провели наступательные операции к северу от Купянска близ Милового, Долгенького, Радьковки и Голубовки и в направлении Петро-Ивановки; северо-восточнее Купянска близ Красного Первого; и к юго-востоку от Купянска вблизи Степной Новоселовки и в направлении Новоосиново и Песчаного», – уточнили аналитики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 09:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях на фронте в Харьковской области рассказали в сводке за 2 июля в Институте изучения войны (ISW).".