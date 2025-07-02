Росіяни заявили, що населений пункт на Харківщині став “сірою зоною” – ISW
Про зміни на фронті в Харківській області розповіли у зведенні за 2 липня в Інституті вивчення війни (ISW).
Зокрема, повідомляють в ISW, російський блогер заявив, що Нова Кругляківка (населений пункт розташований на північному сході від Борової) тепер стала спірною, “сірою зоною”.
Також, зазначили аналітики, ворог не залишає спроб прорватися на півночі області – бої точилися біля Глибокого, Вовчанська та Вовчанських Хуторів.
Росіяни атакували й на Куп’янському напрямку, проте змінити ситуацію на лінії фронту так і не спромоглися, констатували експерти.
“30 червня та 1 липня російські війська провели наступальні операції на північ від Куп’янська поблизу Мілового, Довгенького, Радьківки та Голубівки та у напрямку Петро-Іванівки; на північний схід від Куп’янська поблизу Красного Першого; та на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки та у напрямку Новоосинового та Піщаного”, – додали аналітики
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, бои, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 09:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни на фронті в Харківській області розповіли у зведенні за 2 липня в Інституті вивчення війни (ISW).".