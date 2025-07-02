Ворог активізувався на півночі Харківщини, зафіксували 16 боїв – Генштаб

Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, поінформував 2 липня Генштаб ЗСУ.

На півночі області ворог атакував 16 разів у районі Вовчанська. Тоді як на Куп’янському напрямку було вісім боїв.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка, Сеньківка, Голубівка, Загризове, Зелений Гай та у бік Новоосинового”, – зазначили у ГШ.

Крім того, під ворожі авіаудари потрапили Вільхуватка та Зибине.

Втрати ЗС РФ такі: