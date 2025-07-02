Ворог активізувався на півночі Харківщини, зафіксували 16 боїв – Генштаб
Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, поінформував 2 липня Генштаб ЗСУ.
На півночі області ворог атакував 16 разів у районі Вовчанська. Тоді як на Куп’янському напрямку було вісім боїв.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка, Сеньківка, Голубівка, Загризове, Зелений Гай та у бік Новоосинового”, – зазначили у ГШ.
Крім того, під ворожі авіаудари потрапили Вільхуватка та Зибине.
Втрати ЗС РФ такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 08:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, поінформував 2 липня Генштаб ЗСУ.".