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Ворог активізувався на півночі Харківщини, зафіксували 16 боїв – Генштаб

Україна 08:30   02.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог активізувався на півночі Харківщини, зафіксували 16 боїв – Генштаб

Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, поінформував 2 липня Генштаб ЗСУ.

На півночі області ворог атакував 16 разів у районі Вовчанська. Тоді як на Куп’янському напрямку було вісім боїв.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка, Сеньківка, Голубівка, Загризове, Зелений Гай та у бік Новоосинового”, – зазначили у ГШ.

Крім того, під ворожі авіаудари потрапили Вільхуватка та Зибине.

Втрати ЗС РФ такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, поінформував 2 липня Генштаб ЗСУ.".