Враг активизировался на севере Харьковщины, зафиксировали 16 боев – Генштаб
О том, где шли бои в течение суток в Харьковской области, проинформировал 2 июля Генштаб ВСУ.
На севере области враг атаковал 16 раз в районе Волчанска. Тогда как на Купянском направлении было восемь боев.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Радьковка, Степовая Новоселовка, Сеньковка, Голубовка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Новоосиново», – отметили в ГШ.
Кроме того, под вражеские авиаудары попали Ольховатка и Зыбино.
Потери ВС РФ следующие:
Читайте также: Ночью пожары из-за ударов были не только в Новобаварском районе – ГСЧС 📷 📹
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг активизировался на севере Харьковщины, зафиксировали 16 боев – Генштаб»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 08:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои в течение суток в Харьковской области, проинформировал 2 июля Генштаб ВСУ.".