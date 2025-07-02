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Враг активизировался на севере Харьковщины, зафиксировали 16 боев – Генштаб

Украина 08:30   02.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Враг активизировался на севере Харьковщины, зафиксировали 16 боев – Генштаб

О том, где шли бои в течение суток в Харьковской области, проинформировал 2 июля Генштаб ВСУ.

На севере области враг атаковал 16 раз в районе Волчанска. Тогда как на Купянском направлении было восемь боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Радьковка, Степовая Новоселовка, Сеньковка, Голубовка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Новоосиново», – отметили в ГШ.

Кроме того, под вражеские авиаудары попали Ольховатка и Зыбино.

Потери ВС РФ следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 08:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои в течение суток в Харьковской области, проинформировал 2 июля Генштаб ВСУ.".