Враг активизировался на севере Харьковщины, зафиксировали 16 боев – Генштаб

О том, где шли бои в течение суток в Харьковской области, проинформировал 2 июля Генштаб ВСУ.

На севере области враг атаковал 16 раз в районе Волчанска. Тогда как на Купянском направлении было восемь боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Радьковка, Степовая Новоселовка, Сеньковка, Голубовка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Новоосиново», – отметили в ГШ.

Кроме того, под вражеские авиаудары попали Ольховатка и Зыбино.

Потери ВС РФ следующие: