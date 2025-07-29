На Харьковщине создадут мемориал павшим защитникам: ХОВА собирает идеи

Памятник Защитникам Украины, который открыли в Харькове в 2019 году. Фото: Виктория Бондаренко/МГ «Объектив»

ХОВА 29 июля опубликовала объявление о сборе предложений к концепции Мемориального комплекса павшим Защитникам и Защитницам Украины.

Где именно будет находиться мемориал, не сообщают.

«Харьковская областная военная администрация объявляет прием авторских идей и концептуальных решений для создания Мемориального комплекса, посвященного памяти Защитников и Защитниц Украины, отдавших жизнь за независимость и свободу нашего государства. Цель инициативы – чествование героев, формирование пространства национальной памяти и создание достойного символа благодарности общества», — сказано в сообщении пресс-службы ХОВА.

Свои предложения могут присылать и высказывать, как архитекторы, художники и дизайнеры, так и жители региона — физические и юридические лица, творческие коллективы, представители общественных организаций.

Авторское предложение должно включать:

🔹 концептуальное описание мемориального комплекса (формат, мысль, миссия);

🔹 объяснение заложенных символов и смыслов;

🔹 визуальные материалы (эскизы, коллажи, 3D-визуализации) в форматах PDF или JPG;

🔹 видеопрезентацию (при наличии);

🔹 по желанию – дополнительные элементы или объяснения.

Также, отправляя свое предложение, необходимо написать заявление в произвольной форме, указав ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты.

Предложения принимают до 15 августа. Контакты для отправки:

📌Электронная почта: uprveterans@kharkivoda.gov.ua

☎️Телефон для справок: +38 (057) 752-09-06.

Отметим, в Харькове 14 октября 2019 года открыли памятник Защитникам Украины по площади Защитников Украины. Его концепцию обсуждали около трех лет. Центральный элемент этотого монумента — куб, олицетворяющий целостность и силу государства. Рядом установлены 14 стел со строками из стихотворения Владимира Сосюры «Любіть Україну», символизирующие год начала войны с РФ — 2014-й.