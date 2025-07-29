На Харківщині створять меморіал полеглим захисникам: ХОВА збирає ідеї

Пам’ятник Захисникам України, який відкрили в Харкові у 2019 році. Фото: Вікторія Бондаренко/МГ “Об’єктив”

ХОВА 29 липня опублікувала оголошення про збір пропозицій до концепції Меморіального комплексу полеглим Захисникам та Захисницям України.

Де саме буде знаходитися меморіал, не повідомляють.

“Харківська обласна військова адміністрація оголошує прийом авторських ідей та концептуальних рішень для створення Меморіального комплексу, присвяченого памʼяті Захисників і Захисниць України, які віддали життя за незалежність і свободу нашої держави. Мета ініціативи — вшанування героїв, формування простору національної памʼяті та створення гідного символу вдячності суспільства”, – сказано в оголошенні пресслужби ХОВА.

Свої пропозиції можуть надсилати та висловлювати як архітектори, художники та дизайнери, так і мешканці регіону – фізичні та юридичні особи, творчі колективи, представники громадських організацій.

Авторська пропозиція повинна включати:

🔹 концептуальний опис меморіального комплексу (формат, ідея, місія);

🔹 пояснення закладених символів і сенсів;

🔹 візуальні матеріали (ескізи, колажі, 3D-візуалізації) у форматах PDF або JPG;

🔹 відеопрезентацію (за наявності);

🔹 за бажанням — додаткові елементи або пояснення.

Також, надсилаючи свою пропозицію, необхідно написати заяву у довільній формі, вказавши ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти.

Пропозиції приймають до 15 серпня. Контакти для відправлення:

📌Електронна пошта: uprveterans@kharkivoda.gov.ua

☎️Телефон для довідок: +38 (057) 752-09-06.

Зазначимо, у Харкові 14 жовтня 2019 року відкрили пам’ятник Захисникам України на площі Захисників України. Його концепцію обговорювали близько трьох років. Центральний елемент цього пам’ятника – куб, який уособлює цілісність і силу держави. Поруч встановлені 14 стел із рядками з вірша Володимира Сосюри “Любіть Україну”, які символізують рік початку війни з РФ – 2014-й.