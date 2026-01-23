Найкраща студентська робота: читачі “Об’єктива” визначили переможця

Голосування читачів і підписників МГ “Об’єктив” визначило авторку найкращої роботи у сфері соціальної реклами. Перемогу здобула Юлія Лось, студентка другого курсу НУ “Чернігівська політехніка”. Найбільше голосів віддали за її роботу “Твоя кров – це чиясь броня”, створену для центру крові.

“На цю роботу мене надихнули бажання допомогти й страх водночас. Я вже давно хочу здати кров і розумію, наскільки це важливо, але через страх голок поки що не можу наважитися. Через свою роботу я хотіла показати, що навіть одна дія може врятувати чиєсь життя і, можливо, надихнути інших зробити те, на що сама поки не наважуюсь”, – поділилася переможниця.

Нагадаємо, найкращих обирали з 11 робіт, які студенти подавали для участі у 10-му Харківському студентському фестивалі реклами.

Юлія Лось уже отримала свій приз — стильну сумку та гаманець від партнерів МГ “Об’єктив” – українського бренду “3,14-ban”. Він відомий своєю філософією апсайклінгу та створення унікальних аксесуарів зі вторинної сировини. Засновниця бренду Катерина Уварова наголошує: для них підтримка молоді — це справа принципів, адже бренд сам колись починався лише з ідеї, коли вона була ще студенткою.

“Ми підтримуємо студентів, бо добре знаємо, як це — починати з ідеї без ресурсів і гарантій, що все вийде. Наш бренд виріс саме з такого старту. Тому для нас підтримка молоді – це не формальність, а цінність. Бажаємо студентам не боятися пробувати, помилятися і йти за своїм”, — зазначила Катерина.

А студентка-переможниця запевнила: “Своє майбутнє я бачу в Україні. Хочу жити й працювати тут, розвиватися у сфері маркетингу й далі та бути корисною своїй країні. Для мене важливо залишатися вдома, поруч із рідними та друзями, з якими ми разом переживаємо непрості часи. Я вірю, що саме в Україні зможу реалізувати себе і робити щось справді важливе”.

Редакція МГ “Об’єктив” дякує читачам за активну участь у виборі переможця.