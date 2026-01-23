Live

Лучшая студенческая работа: читатели «Объектива» определили победителя

Общество 17:45   23.01.2026
Оксана Горун
Лучшая студенческая работа: читатели «Объектива» определили победителя

Голосование читателей и подписчиков МГ «Объектив» определило автора лучшей работы в сфере социальной рекламы. Победу одержала Юлия Лось, студентка второго курса НУ «Черниговская политехника». Больше всего голосов отдали за ее работу «Твоя кровь – это чья-то броня», созданную для центра крови.

«На эту работу меня вдохновили желание помочь и страх одновременно. Я уже давно хочу сдать кровь и понимаю, насколько это важно, но из-за страха игл пока не могу решиться. По своей работе я хотела показать, что даже одно действие может спасти чью-то жизнь и, возможно, вдохновить других сделать то, на что сама пока не решаюсь», — поделилась победительница.

Напомним, лучших выбирали из 11 работ, которые студенты подавали для участия в 10-м Харьковском студенческом фестивале рекламы.

Юлия Лось уже получила свой приз – стильную сумку и кошелек от партнеров МГ «Объектив» – украинского бренда «3,14-ban». Он известен своей философией апсайклинга и создания уникальных аксессуаров из вторсырья. Основатель бренда Екатерина Уварова отмечает: для них поддержка молодежи — это дело принципа, ведь бренд сам когда-то начинался только с идеи, когда она была еще студенткой.

Читайте также: Победитель премии ЕС из Харькова: Повторное использование у украинцев в крови

«Мы поддерживаем студентов, потому что хорошо знаем, как это — начинать с идеи без ресурсов и гарантий, что все получится. Наш бренд вырос именно из такого старта. Поэтому для нас поддержка молодежи – это не формальность, а ценность. Желаем студентам не бояться пробовать, ошибаться и идти за своим», — отметила Екатерина.

А студентка-победительница заверила: «Свое будущее я вижу в Украине. Хочу жить и работать здесь, развиваться в сфере маркетинга и дальше и быть полезной своей стране. Для меня важно оставаться дома, рядом с родными и друзьями, с которыми мы вместе переживаем непростые времена. Я верю, что именно в Украине смогу реализовать себя и делать что-то действительно важное».

Редакция МГ «Объектив» благодарит читателей за активное участие в выборе победителя.

