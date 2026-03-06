Live

Быть ли в Харькове переулку Олешко: стартовало голосование

Общество 13:42   06.03.2026
Горсовет проводит консультации с общественностью (в электронном виде) относительно переименования объекта топонимии в Харькове.

Соответствующее объявление опубликовали на сайте мэрии. Жителям города предлагают поддержать или выступить против переименования переулка Орача в Новобаварском районе.

«Необходимость консультаций с общественностью по этому вопросу обусловлена ​​поступлением в Харьковский городской совет предложений от народного депутата Украины и представителей общественности — жителей города по переименованию объекта топонимии в городе Харькове в честь украинской режиссера, основательницы и директора театра-студии «Арабески» Светланы Олешко», — отметили в горсовете.

Отметим, на приложенной мэрией карте видно, что предполагаемый переулок имени режиссера театра «Арабески»  будет находиться прямо по-соседству с улицей Миська Барбары, названной в честь мужа Светланы Олешко.

«Жители Харькова просим перейти по ссылке и проголосовать за то, чтобы в городе была улица названа в честь Светланы Олешко», — призвали жителей авторы Telegram-канала «Деколонизация. Украина».

Ранее они сообщали, что готовят обращения в Харьковский горсовет с просьбой переименовать в честь Олешко именно этот топоним. Прежде бывшую улицу Грайворонскую, расположенную в Новобаварском районе, переименовали в улицу Миська Барбары.

Напомним, основательница и директор харьковского театра «Арабески» Светлана Олешко скончалась 19 декабря 2024 года в Польше.

