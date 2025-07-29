Рюмки создают из гильз, сумки — из баннеров: чудеса переработки в Харькове 📹

Женская команда в Харькове дает вторую жизнь вещам. Как джинсы и ПВХ-баннеры становятся сумками и чехлами для ноутбуков, МГ «Объектив» показала и рассказала соучредительница фирмы «3.14BAN» Юлия Уварова.

«Выбрасывать? Да ты что, шутишь? Мы перешили – носи дальше», — такая надпись украшает стильную джинсовую пляжную сумку. На самом деле – она не просто джинсовая, а сшита из штанов, которые уже «отработали» свою основную функцию. В офисе харьковской фирмы по переработке «3.14BAN» подобные изделия – на каждом шагу.

«Все перерабатывается по максимуму. Минимум отходов – максимум пользы», – комментирует антураж Юлия Уварова.

Социальный проект по переработке в Харькове создали еще до полномасштабного вторжения РФ – более пяти лет назад. Начинали с повторного использования ПВХ-баннеров – материала, который сам по себе в природе не разлагается на протяжении сотен лет. Вместо поисков, как избавиться от баннеров, из них начали производить чехлы и сумки. Постепенно расширяли как ассортимент изделий, так и б/у материалов для их создания.

«ПВХ – это уже наш имидж и опыт. А джинсы, какие-то противогазы, текстиль – это для нас еще новенькое, потому что мы это раньше не переделывали. У нас уже отработаны, как говорится, пять моделей – те, что у нас с баннерами прошли тестирование. Поэтому мы по образцу сделали то же самое с джинсами. Это чехол для ноутбука. Здесь пена, чтобы не царапалось. Могут быть как вертикальные, так и горизонтальные. Во-вторых, это может быть сумка для ноутбука, кто-то ее называет пляжная. Поясная сумка – кто-то даже ее сравнивал с Levi’s. Они тоже сделали линейку сумок», – демонстрирует изделия соучредительница «3.14BAN».

Сама Юлия не склонна разбрасываться «модными» экологическими терминами об осознанном потреблении и вторичной переработке. Считает их слишком пафосными.

«Человеческими словами, если это рассказывать, это действительно вторая жизнь вещей, которые нам жаль выбросить. Например, я знаю бабушек, какие из джинсов своих внуков делают какие-то подушки, какие-то сумочки, еще что-нибудь. Это тоже наши амбассадоры, которые это делают в домашних условиях», – объясняет она.

Сейчас постоянная команда «3.14BAN» насчитывает десять человек – это работающие в Харькове. Есть также сотрудники на аутсорсе в разных городах и локациях – около 20 человек.

«Были мужчины, были водители, курьеры, но сейчас кто-то на войне, кто-то уехал. Мы сами уехали (из Харькова – Ред.) на полгода, нас не было. Пока были здесь такие большие бои. Наша швея закрыла свое помещение – уехала к своей дочери в Германию. Но потом вернулись с той целью, что нужно было не только возобновлять свое производство и платить зарплату своим сотрудникам, но и нужно было поддерживать волонтеров, ВСУ. Наши женщины, у них тоже мужчины на войне, в ТрО, поэтому они собирали вместе с ними гильзы и перерабатывали и делали донаты», – рассказывает Юлия Уварова.

Так к сумкам и кошелькам из джинсов добавились «изделия военного времени» – например, брелоки и рюмки из гильз.

«То есть, что делаем, то и продаем, – отмечает соучредительница фирмы. – Мы же все используем. Даже какие-то очень мелкие кусочки на молнии цепляем. У нас первые изделия были – то, что серийное, мы покупали фурнитуру в швейных магазинах. А сейчас мы используем пластик перерабатываемый из крышечек».

Говоря о производстве в Харькове, Юлия Уварова признает: действительно от «прилетов» никто не застрахован. Также возникают сложности из-за кассовых разрывов – когда не хватает оборотных средств, а взять кредит или воспользоваться овердрафтом невозможно, потому что Харьков в «красной» зоне.

«Но есть какая-то, как говорится, государственная поддержка и варианты развития и масштабирования, которыми мы тоже пользовались и пользуемся. Так, я думаю, те, кто пытается жить и выживать, они однозначно найдут варианты, чтобы здесь остаться и дальше работать, — рассуждает Юлия. — Например, мы хотели бы обновить устаревшее оборудование или сделать какие-нибудь новые изделия. Это все из каких-то собственных средств. Или, как я поначалу говорила, из какой-то экономии. А так стараемся жить, как и 100% наших харьковчан – с надеждой, что выживем».