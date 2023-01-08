Live
  • Неділя 08.01.2023
    • Харків
  •   -9°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

Дівчинка-вундеркінд із Харкова у віці одного ріку стала рекордсменкою України

Суспільство 11:53   08.01.2023
Оксана Горун
Дівчинка-вундеркінд із Харкова у віці одного ріку стала рекордсменкою України Фото: Фейсбук Лани Вєтрової

Жительці Харкова Алісі Шматько лише 1 рік та 1 місяць, але вона вже знає всі літери українського алфавіту.

“У Харкові, під ракетними обстрілами, авіаційними ударами і повітряними тривогами ростуть юні українці, діти війни. Серед них є маленька харків’янка, яка під час війни вже стала знаменитістю, здобувши титул рекордсменки України. Аліса Шматько у віці 1 рік 1 місяць візуально визначає всі літери української абетки, без жодних помилок! І навіть без заминки може відрізнити букву Г від букви Ґ”, – повідомила про дитину-вундеркінда керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Вона зазначила, що рекордсменка ще не вміє говорити, тому йдеться саме про здатність візуально розрізняти літери.

“Цю першу в її житті зіркову перемогу з маленькою рекордсменкою розділили мама Юлія та тато Антон, бо саме батьки ведуть свою дитину до перших успіхів та перших висот. Рекорд Аліси Шматько внесено до Національного Реєстру Рекордів у категорію “Діти” як досягнення України”, – повідомила Вєтрова.

  • Читайте також: На Харківщині дитина підірвалася на вибухівці в лісі

    • Раніше ми писали про те, що художник-вундеркінд із Харкова передбачив майбутнє Росії.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    17:59
    31 грудня в Харкові було аномально теплим, але не побило температурний рекорд
    11:37
    Йшли рибалити: подробиці про батька та сина, що підірвалися на Харківщині
    10:54
    На Харківщині дитина підірвалася на вибухівці в лісі
    18:33
    На Харківщині затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні дитини
    09:30
    У квартирі у Харкові дитина підірвала газові балони – ДСНС

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Дівчинка-вундеркінд із Харкова у віці одного ріку стала рекордсменкою України»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 11:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жительці Харкова Алісі Шматько лише 1 рік та 1 місяць, але вона вже знає всі літери українського алфавіту".