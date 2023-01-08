Дівчинка-вундеркінд із Харкова у віці одного ріку стала рекордсменкою України
Жительці Харкова Алісі Шматько лише 1 рік та 1 місяць, але вона вже знає всі літери українського алфавіту.
“У Харкові, під ракетними обстрілами, авіаційними ударами і повітряними тривогами ростуть юні українці, діти війни. Серед них є маленька харків’янка, яка під час війни вже стала знаменитістю, здобувши титул рекордсменки України. Аліса Шматько у віці 1 рік 1 місяць візуально визначає всі літери української абетки, без жодних помилок! І навіть без заминки може відрізнити букву Г від букви Ґ”, – повідомила про дитину-вундеркінда керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
Вона зазначила, що рекордсменка ще не вміє говорити, тому йдеться саме про здатність візуально розрізняти літери.
“Цю першу в її житті зіркову перемогу з маленькою рекордсменкою розділили мама Юлія та тато Антон, бо саме батьки ведуть свою дитину до перших успіхів та перших висот. Рекорд Аліси Шматько внесено до Національного Реєстру Рекордів у категорію “Діти” як досягнення України”, – повідомила Вєтрова.
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Раніше ми писали про те, що художник-вундеркінд із Харкова передбачив майбутнє Росії.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 11:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жительці Харкова Алісі Шматько лише 1 рік та 1 місяць, але вона вже знає всі літери українського алфавіту".