Девочка-вундеркинд из Харькова в год стала рекордсменкой Украины

Жительнице Харькова Алисе Шматько всего 1 год и 1 месяц, но она уже знает все буквы украинского алфавита.

«В Харькове под ракетными обстрелами, авиационными ударами и воздушными тревогами растут юные украинцы, дети войны. Среди них есть маленькая харьковчанка, которая во время войны уже стала знаменитостью, завоевав титул рекордсменки Украины. Алиса Шматько в возрасте 1 год 1 месяц визуально определяет все буквы украинского алфавита, без ошибок! И даже без заминки может отличить букву Г от буквы Ґ», — сообщила о малышке-вундеркинде руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Она отметила, что рекордсменка еще не умеет говорить, поэтому речь идет именно о способности визуально различать буквы.

«Эту первую в ее жизни звездную победу с маленькой рекордсменкой разделили мама Юлия и папа Антон, потому что именно родители ведут свою ребенка к первым успехам и первым высотам. Рекорд Алисы Шматько внесен в Национальный Реестр Рекордов в категорию «Дети» как достижение Украины», — сообщила Ветрова.

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