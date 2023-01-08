Девочка-вундеркинд из Харькова в год стала рекордсменкой Украины
Жительнице Харькова Алисе Шматько всего 1 год и 1 месяц, но она уже знает все буквы украинского алфавита.
«В Харькове под ракетными обстрелами, авиационными ударами и воздушными тревогами растут юные украинцы, дети войны. Среди них есть маленькая харьковчанка, которая во время войны уже стала знаменитостью, завоевав титул рекордсменки Украины. Алиса Шматько в возрасте 1 год 1 месяц визуально определяет все буквы украинского алфавита, без ошибок! И даже без заминки может отличить букву Г от буквы Ґ», — сообщила о малышке-вундеркинде руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Она отметила, что рекордсменка еще не умеет говорить, поэтому речь идет именно о способности визуально различать буквы.
«Эту первую в ее жизни звездную победу с маленькой рекордсменкой разделили мама Юлия и папа Антон, потому что именно родители ведут свою ребенка к первым успехам и первым высотам. Рекорд Алисы Шматько внесен в Национальный Реестр Рекордов в категорию «Дети» как достижение Украины», — сообщила Ветрова.
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Ранее мы писали о том, что художник-вундеркинд из Харькова предсказал будущее России.
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- • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 11:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительнице Харькова Алисе Шматько всего 1 год и 1 месяц, но она уже знает все буквы украинского алфавита".