Художник-вундеркинд из Харькова предсказал будущее России (картина)
Харьковский художник-вундеркинд Георгий Бастажиян, проводивший персональные выставки в восемь лет, создал картину «Скоро в России».
Картина — в традиционном для Георгия стиле — содержит массу персонажей и мелких деталей. В общем и целом будущее РФ Бастажиян представил как хаос, содержащий кровь, взрывы и разрушения. Фото новой работы сына в facebook опубликовала мать вундеркинда Анна Самыкина.
Сейчас художник, которому уже исполнилось 12 лет, вместе с семьей находится в Германии, куда они выехали из Харькова из-под обстрелов.
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Ранее МГ «Объектив» сообщала о первой персональной выставке Георгия Бастажияна — она прошла в Харькове в 2019 году. Тогда юному художнику было 8 лет. А маститые старшие коллеги отмечали, что уже в этом возрасте у ребенка есть собственный стиль, а его способность к детализации такова, что не многие опытные мастера могут в этом потягаться с вундеркиндом.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 12:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский художник-вундеркинд Георгий Бастажиян, проводивший персональные выставки в восемь лет, создал картину «Скоро в России»".