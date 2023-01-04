Художник-вундеркинд из Харькова предсказал будущее России (картина)

Харьковский художник-вундеркинд Георгий Бастажиян, проводивший персональные выставки в восемь лет, создал картину «Скоро в России».

Картина — в традиционном для Георгия стиле — содержит массу персонажей и мелких деталей. В общем и целом будущее РФ Бастажиян представил как хаос, содержащий кровь, взрывы и разрушения. Фото новой работы сына в facebook опубликовала мать вундеркинда Анна Самыкина.

Сейчас художник, которому уже исполнилось 12 лет, вместе с семьей находится в Германии, куда они выехали из Харькова из-под обстрелов.

Ранее МГ «Объектив» сообщала о первой персональной выставке Георгия Бастажияна — она прошла в Харькове в 2019 году. Тогда юному художнику было 8 лет. А маститые старшие коллеги отмечали, что уже в этом возрасте у ребенка есть собственный стиль, а его способность к детализации такова, что не многие опытные мастера могут в этом потягаться с вундеркиндом.