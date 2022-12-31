Когда закончится война и что ждет Харьков в 2023-м: прогноз астролога (сюжет)

Каким будет 2023-й год для Украины? Когда закончится война и начнется восстановление? Когда Украина вернет временно захваченные врагом территории? И что наступающий год принесет Харькову? Эти вопросы корреспондент МГ «Объектив» задал астропсихологу Ларисе Гресь.

2023-й будет промежуточным годом относительно всех кризисных ситуаций, считает Лариса Гресь.

Лариса Гресь, астропсихолог

Текущий год, он, конечно, для нас трагический. Но 2023 год будет продолжением этого года. Нельзя сказать, что он будет такой же сложный, такой же неожиданный. Потому что в 2023 году для нас все уже более или менее будет понятно. Это еще не окончание войны, это еще не завершение какого-либо цикла. Это промежуточный год, но он нам дает ясность. Если прошлый год был годом военных действий, то этот год — это дипломатичный год. Год переговоров, год договоренностей.

Гресь говорит, что не будет ни глобальной войны, ни ядерных угроз, но при этом боевые действия в Украине будут продолжаться.

Лариса Гресь, астропсихолог

Конечно, это будут положительные результаты. Конечно, будут договоренности, которые будут вести к завершению военного конфликта. Но 2023 год — это не есть завершение. Астрологически — это 2024 год, поздняя весна, завершение 2024 года. Что приятного в этом году? То, что во всем мире наступает стабильность. Не будет глобальной войны, не будет угроз ядерных. Это будет ясно, понятно. И размеренно. Но для нашей Украины не все так просто будет. У нас разрушительные действия будут продолжаться. Война будет идти в полной мере.

С экономической точки зрения год будет тяжелым, считает астропсихолог.

Лариса Гресь, астропсихолог

Если говорить об экономике, это тяжелый год. Начиная с весны, будут изменения в стабильности доллара. Сначала он немного снизится, потом он пойдет вверх.

Президент Владимир Зеленский останется во главе государства, а вот Путин пока что не умрет, увидела Гресь в их прогнозах.

Лариса Гресь, астропсихолог

Это год, когда в нашу жизнь приходят новые люди, новые лидеры. Политические, как я сказала. Но это тенденция относительно всего мира. Будут происходить изменения у нас в стране. Первое лицо останется на месте, но большая верхушка руководителей будет заменена. Точно так как будут изменения происходить в России. Там будет что-то близкое. Это не гражданская война. Но конфликт элит наступит. Сказать о том, что президент будет снят — нет. Но том, что там будет заменена часть элит политических, тоже можно говорить. Путин до конца срока своего добудет. В 2024 году будут выборы и он уйдет.

Война может продолжаться до весны-лета 2024 года, считает Гресь.

Лариса Гресь, астропсихолог

Когда мы рассматриваем войну, мы будем расматривать цикл Марс-Плутон. 24 февраля соединение цикла, и как минимум он заканчивается только в мае-месяце. Но январь и февраль — только середина цикла. А значит январь, февраль и как минимум март будут продолжаться активные военные действия. Потому что до середины цикла не может быть никакой передышки. И только после марта-месяца возможно какое-то снижение активности. Все в жизни имеет начало, середину и конец. В данном случае — начало 24 февраля 2022 года и окончание — как минимум середина лета 2024 года.

При этом уже весной 2023 года Украина вернет часть захваченных россиянами территорий, говорит астропсихолог.

Лариса Гресь, астропсихолог

Не все так тяжело и не все так плохо. Потому что ряд территорий уже начиная к весне мы вернем. Я не могу назвать, какие это территории, но очень большое количество. И под конец войны, к середине 2024 года, еще ряд территорий будет возвращено.

Также астропсихолог составила прогноз для Харькова. Говорит, что зимой еще возможны разрушения, однако в дальнейшем ситуация стабилизируется. И уже до конца 2023 года в город начнут инвестировать.

Лариса Гресь, астропсихолог

Что касается нашего Харькова, то где-то может в первой половине января, может быть в первой декаде могут быть разрушительные действия в Харькове. Но впоследствии мы не будем говорить об этом. Потому что впоследствии ситуация в Харькове будет стабилизироваться. А к концу 2023 года Харьков будет даже интересен для инвестиций. Он будет привлекателен. И на фоне других городов Украины он будет выглядеть более или менее стабильным и устойчивым городом со своим населением, со своей экономикой. Когда я строила прогноз на Харьков, я строила, собственно говоря, на данные рождения Терехова. Потому что год начинает жить новой жизнью, когда приходит новый руководитель. Речь о Терехове, о смене, не идет. На Синегубова я не делала, на область, не акцентировала внимание.