Коли закінчиться війна і що чекає на Харків у 2023: астрологиня дала прогноз

Яким буде 2023 рік для України? Коли закінчиться війна та почнеться відновлення? Коли Україна поверне тимчасово захоплені ворогом території? І що наступний рік принесе Харкову? Ці питання кореспондент МГ “Об’єктив” поставив астропсихологині Ларисі Гресь.

2023 буде проміжним роком щодо всіх кризових ситуацій, вважає Лариса Гресь.

Лариса Гресь, астропсихологиня

Поточний рік він, звичайно, для нас трагічний. Але 2023 буде продовженням цього року. Не можна сказати, що він буде такий же складний, такий само несподіваний. Тому що в 2023 році для нас все більш-менш буде зрозуміло. Це ще не закінчення війни, це ще не завершення будь-якого циклу. Це проміжний рік, але він дає нам ясність. Якщо минулий рік був роком воєнних дій, цей рік – це дипломатичний рік. Рік переговорів, рік домовленостей.

Гресь каже, що не буде ані глобальної війни, ані ядерних загроз, але бойові дії в Україні продовжуватимуться.

Лариса Гресь, астропсихологиня

Звісно, ​​це будуть позитивні результати. Звичайно, будуть домовленості, які ведуть до завершення воєнного конфлікту. Але 2023 рік – це не завершення. Астрологічно – це 2024 рік, пізня весна, завершення 2024 року. Що приємного цього року? Те, що в усьому світі настає стабільність. Не буде глобальної війни, не буде ядерних загроз. Це буде зрозуміло. І розмірено. Але для України не все так просто буде. У нас руйнівні дії продовжуватимуться. Війна йтиме повною мірою.

Із економічної точки зору рік буде важким, вважає астропсихологиня.

Лариса Гресь, астропсихологиня

Якщо говорити про економіку, то це важкий рік. Починаючи з весни, будуть зміни у стабільності долара. Спочатку він трохи знизиться, потім він піде вгору.

Президент Володимир Зеленський залишатиметься на своїй посаді, а от Путін поки що не помре, побачила Гресь у їхніх прогнозах.

Лариса Гресь, астропсихологиня

Це рік, коли у наше життя приходять нові люди, нові лідери. Політичні, як я сказала. Але це тенденція щодо всього світу. Відбуватимуться зміни у нас у країні. Перша особа залишиться на місці, але велику верхівку керівників буде замінено. Так як зміни відбуватимуться в Росії. Там буде щось близьке. Це не громадянська війна. Але конфлікт еліт настане. Сказати про те, що президента буде знято – ні. Але про те, що там буде замінено частину еліт політичних, теж можна говорити. Путін до кінця свого терміну добуде. 2024 року будуть вибори і він піде.

Війна може продовжуватись до весни-літа 2024 року, вважає Гресь.

Лариса Гресь, астропсихологиня

Коли ми розглядаємо війну, ми розглядатимемо цикл Марс-Плутон. 24 лютого з’єднання циклу, і як мінімум він закінчується лише у травні-місяці. Але січень та лютий – лише середина циклу. А значить, січень, лютий і як мінімум березень триватимуть активні воєнні дії. Тому що до середини циклу не може бути ніякого перепочинку. І лише після березня-місяця можливе якесь зниження активності. Усе в житті має початок, середину та кінець. У цьому випадку – початок 24 лютого 2022 року та закінчення – як мінімум середина літа 2024 року.

При цьому вже навесні 2023 року Україна поверне частину захоплених росіянами територій, каже астропсихологиня.

Лариса Гресь, астропсихологиня

Не все так важко і не так погано. Тому що низку територій вже починаючи до весни ми повернемо. Я не можу назвати, які це території, але дуже багато. І під кінець війни, до середини 2024- року, ще низку територій буде повернуто.

Також астропсихологиня склала прогноз для Харкова. Говорить, що взимку ще можливі руйнування, проте надалі ситуація стабілізується. І вже до кінця 2023 року у місто почнуть інвестувати.

Лариса Гресь, астропсихологиня

Що стосується нашого Харкова, то десь може у першій половині січня, може, у першій декаді можуть бути руйнівні дії у Харкові. Але згодом ми не говоритимемо про це. Тому що згодом ситуація у Харкові стабілізуватиметься. А до кінця 2023 року Харків буде навіть цікавим для інвестицій. Він буде привабливим. І на тлі інших міст України він виглядатиме більш менш стабільним і стійким містом зі своїм населенням, зі своєю економікою. Коли я будувала прогноз на Харків, я будувала, власне, на дані народження Терехова. Тому що місто починає жити новим життям, коли приходить новий керівник. Йдеться про Терехова, про зміну, не йдеться. На Синєгубова я не робила, на область не акцентувала увагу.