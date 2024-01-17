Пикассо и Шагал за $900 тысяч, украденные 14 лет назад, нашли в Бельгии
Бельгийская полиция нашла в доме в Антверпене картины, украденные в Израиле, сообщает CNN.
Картины Пикассо «Тет» и Шагала «Мужчина на молитве» украли у коллекционера произведений искусства в Тель-Авиве, Израиль, в 2010 году и они стоят $900 тысяч.
Бельгийская полиция нашла похищенные полотна Пикассо и Шагала в подвале дома в Антверпене, сообщили во вторник местные власти, добавив, что произведения искусства все еще в хорошем состоянии.
Воры также вынесли из квартиры коллекционера драгоценности на сумму $680 000, но полиция нашла только картины.
Местная полиция начала расследование, когда источник сообщил им, что гражданин Бельгии выставил на продажу похищенные ранее произведения искусства. В итоге удалось не только вернуть картины, но и арестовать главного подозреваемого.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: Антверпен, бельгия, Израиль, картина, Марк Шагал, Пабло Пикассо, тель-авив, Шагал;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 16:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бельгийская полиция нашла в доме в Антверпене картины, украденные в Израиле, сообщает CNN.".