Пикассо и Шагал за $900 тысяч, украденные 14 лет назад, нашли в Бельгии

Бельгийская полиция нашла в доме в Антверпене картины, украденные в Израиле, сообщает CNN.

Картины Пикассо «Тет» и Шагала «Мужчина на молитве» украли у коллекционера произведений искусства в Тель-Авиве, Израиль, в 2010 году и они стоят $900 тысяч.

Бельгийская полиция нашла похищенные полотна Пикассо и Шагала в подвале дома в Антверпене, сообщили во вторник местные власти, добавив, что произведения искусства все еще в хорошем состоянии.

Воры также вынесли из квартиры коллекционера драгоценности на сумму $680 000, но полиция нашла только картины.

Местная полиция начала расследование, когда источник сообщил им, что гражданин Бельгии выставил на продажу похищенные ранее произведения искусства. В итоге удалось не только вернуть картины, но и арестовать главного подозреваемого.