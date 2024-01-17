Live
  • Ср 17.01.2024
    • Харьков
  •   -14°С
  • USD 37.92
  • EUR 41.28

Пикассо и Шагал за $900 тысяч, украденные 14 лет назад, нашли в Бельгии

Мир 16:07   17.01.2024
Оксана Якушко
Пикассо и Шагал за $900 тысяч, украденные 14 лет назад, нашли в Бельгии

Бельгийская полиция нашла в доме в Антверпене картины, украденные в Израиле, сообщает CNN.

Картины Пикассо «Тет» и Шагала «Мужчина на молитве» украли у коллекционера произведений искусства в Тель-Авиве, Израиль, в 2010 году и они стоят $900 тысяч.

Бельгийская полиция нашла похищенные полотна Пикассо и Шагала в подвале дома в Антверпене, сообщили во вторник местные власти, добавив, что произведения искусства все еще в хорошем состоянии.

Воры также вынесли из квартиры коллекционера драгоценности на сумму $680 000, но полиция нашла только картины.

Местная полиция начала расследование, когда источник сообщил им, что гражданин Бельгии выставил на продажу похищенные ранее произведения искусства. В итоге удалось не только вернуть картины, но и арестовать главного подозреваемого.

Читайте также: Как коррупционный скандал в Минобороны «задел» художницу Морозюк из Харькова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
16.01.2024, 14:29
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
16.01.2024, 10:22
Главные новости Харькова 17 января: удар КАБом, женщина погибла, дети ранены
Главные новости Харькова 17 января: удар КАБом, женщина погибла, дети ранены
17.01.2024, 17:05
Удары по Харькову: РФ уничтожила медцентр для беременных — полиция (видео)
Удары по Харькову: РФ уничтожила медцентр для беременных — полиция (видео)
17.01.2024, 14:39
Трое женщин — в тяжелом состоянии: новые данные ХОВА об ударе по Харькову
Трое женщин — в тяжелом состоянии: новые данные ХОВА об ударе по Харькову
17.01.2024, 15:48
Водолазы на Харьковщине спасали провалившихся под лед и самих себя (видео)
Водолазы на Харьковщине спасали провалившихся под лед и самих себя (видео)
17.01.2024, 18:30

Новости по теме:


Вы читали новость: «Пикассо и Шагал за $900 тысяч, украденные 14 лет назад, нашли в Бельгии»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 16:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бельгийская полиция нашла в доме в Антверпене картины, украденные в Израиле, сообщает CNN.".