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Пікассо і Шагала за $900 тисяч, вкрадені 14 років тому, знайшли у Бельгії

Світ 16:07   17.01.2024
Оксана Якушко
Пікассо і Шагала за $900 тисяч, вкрадені 14 років тому, знайшли у Бельгії

Бельгійська поліція знайшла у будинку в Антверпені картини, вкрадені в Ізраїлі, повідомляє CNN. 

Картини Пікассо «Тет» та Шагала «Чоловік на молитві» вкрали у колекціонера творів мистецтва у Тель-Авіві, Ізраїль, у 2010 році, і вони коштують $900 тисяч.

Бельгійська поліція знайшла викрадені полотна Пікассо і Шагала в підвалі будинку в Антверпені, повідомила у вівторок місцева влада, додавши, що витвори мистецтва все ще в хорошому стані.

Злодії також винесли із квартири колекціонера коштовності на суму $680 тисяч, але поліція знайшла лише картини.

Місцева поліція розпочала розслідування, коли джерело повідомило їй, що громадянин Бельгії виставив на продаж викрадені раніше витвори мистецтва. У результаті вдалося не лише повернути картини, а й заарештувати головного підозрюваного.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 16:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бельгійська поліція знайшла у будинку в Антверпені картини, вкрадені в Ізраїлі, повідомляє CNN. ".