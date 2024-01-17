Пікассо і Шагала за $900 тисяч, вкрадені 14 років тому, знайшли у Бельгії
Бельгійська поліція знайшла у будинку в Антверпені картини, вкрадені в Ізраїлі, повідомляє CNN.
Картини Пікассо «Тет» та Шагала «Чоловік на молитві» вкрали у колекціонера творів мистецтва у Тель-Авіві, Ізраїль, у 2010 році, і вони коштують $900 тисяч.
Бельгійська поліція знайшла викрадені полотна Пікассо і Шагала в підвалі будинку в Антверпені, повідомила у вівторок місцева влада, додавши, що витвори мистецтва все ще в хорошому стані.
Злодії також винесли із квартири колекціонера коштовності на суму $680 тисяч, але поліція знайшла лише картини.
Місцева поліція розпочала розслідування, коли джерело повідомило їй, що громадянин Бельгії виставив на продаж викрадені раніше витвори мистецтва. У результаті вдалося не лише повернути картини, а й заарештувати головного підозрюваного.
Читайте також: Як корупційний скандал у Міноборони «зачепив» художницю Морозюк з Харкова
Новини за темою:
- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: Антверпен, бельгия, Израиль, картина, Марк Шагал, Пабло Пикассо, тель-авив, Шагал;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пікассо і Шагала за $900 тисяч, вкрадені 14 років тому, знайшли у Бельгії»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 16:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бельгійська поліція знайшла у будинку в Антверпені картини, вкрадені в Ізраїлі, повідомляє CNN. ".