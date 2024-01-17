Пікассо і Шагала за $900 тисяч, вкрадені 14 років тому, знайшли у Бельгії

Бельгійська поліція знайшла у будинку в Антверпені картини, вкрадені в Ізраїлі, повідомляє CNN.

Картини Пікассо «Тет» та Шагала «Чоловік на молитві» вкрали у колекціонера творів мистецтва у Тель-Авіві, Ізраїль, у 2010 році, і вони коштують $900 тисяч.

Бельгійська поліція знайшла викрадені полотна Пікассо і Шагала в підвалі будинку в Антверпені, повідомила у вівторок місцева влада, додавши, що витвори мистецтва все ще в хорошому стані.

Злодії також винесли із квартири колекціонера коштовності на суму $680 тисяч, але поліція знайшла лише картини.

Місцева поліція розпочала розслідування, коли джерело повідомило їй, що громадянин Бельгії виставив на продаж викрадені раніше витвори мистецтва. У результаті вдалося не лише повернути картини, а й заарештувати головного підозрюваного.