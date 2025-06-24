Израиль в войне с Ираном согласился прекратить огонь, но ненадолго (обновлено)
С большой вероятностью, провалилась первая попытка быстро завершить «горячую» фазу войны Израиля с Ираном, в которую на минувших выходных вмешались США.
Обновлено в 11:23. «Прекращение огня» Израиля и Ирана, вероятно, будет кратчайшим в истории.
«Израиль «решительно ответит» на нарушение Ираном соглашения о прекращении огня. Министр обороны Израиля Израиль Израиль Кац заявил во вторник, что приказал военным страны решительно ответить на то, что, по его словам, было нарушением Ираном соглашения о прекращении огня», — сообщает The Guardian со ссылкой на Reuters.
Эта директива была предоставлена после заявления военных об обнаружении ракетных пусков из Ирана в сторону Израиля. Кац сказал, что военным теперь поручено проводить высокоинтенсивные операции против целей в Тегеране.
10:45. Первым о двустороннем прекращении огня между странами этой ночью заявил президент США Дональд Трамп. Он опубликовал несколько постов по теме на своей странице в Truth Social. В первом из них поздравил всех с тем, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня, которое вступит в силу в течение 12 часов.
«Я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватит Выносливости, Мужества и Интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать «12-дневной войной». Это война, которая могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет!» — прокомментировал Трамп.
Около 7 часов утра по европейскому времени Трамп опубликовал следующий твит: «Режим прекращения огня вступил в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!»
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что военные операции Ирана против Израиля «длились до последней минуты, до 4 утра (по местному времени)», сообщает «Радио Свобода». Перед этим в соцсети Х он написал, что пока нет «соглашения» о каком-либо прекращении огня или прекращении военных операций, но при условии, что «израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 утра по тегеранскому времени, мы не намерены продолжать наш ответ».
Следом официальная реакция наконец последовала и из Израиля.
«Израиль подтверждает, что согласился на предложение США о двустороннем прекращении огня с Ираном, но «ответит решительно» на любое нарушение перемирия. В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что премьер встретился с кабинетом министров, министром обороны, начальником штаба ЦАХАЛа и главой Моссада, «чтобы сообщить, что Израиль достиг всех целей операции «Народ как лев» и многого другого». «Израиль устранил двойную непосредственную экзистенциальную угрозу — как в ядерной, так и в баллистической ракетных областях», — цитирует заявление издание Times of Israel.
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В Израиле подчеркнули: «ЦАХАЛ добился полного контроля над небом Тегерана, нанес серьезный ущерб военному руководству и уничтожил десятки объектов центрального иранского правительства». Также там поблагодарили Трампа и США за поддержку и участие «в ликвидации иранской ядерной угрозы».
«В свете достижения целей операции и в полной координации с президентом Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня», — сказано в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Однако уже после этих заявлений Иран нанес ракетный удар по Израилю.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 11:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С большой вероятностью, провалилась первая попытка быстро завершить «горячую» фазу войны Израиля с Ираном, в которую на минувших выходных вмешались США".