Дед расстрелян в Харькове: коллекцию семьи худрука театра кукол вернули домой

В Харьков привезли коллекцию раритетных кукол, которые собирала внучка расстрелянного директора театра Ивана Шаховцова.

Эту историю рассказала харьковская журналист Анна Гин.

В начале августа ей из Израиля написал человек по имени Michael. Он иммигрировал из Украины 35 лет назад, но до сих пор переживает за родную страну.

«Еще он очень тепло писал о своей жене Ксюше «моя единственная любовь», которая умерла в 2013 году. Оксана всю жизнь коллекционировала фарфоровых кукол и вот Михаил пишет мне, что все эти годы хранил ее коллекцию в чулане, не в силах расстаться с тем, что было так дорого жене. Но теперь он решился передать эту коллекцию украинским детям «уверен Ксюша хотела бы этого». И спрашивает, не могла бы я как-то это организовать», — рассказала Анна Гин.

Первым делом журналистка взялась перебирать приюты и многодетные семьи. Но, увидев, фотографии редких фарфоровых кукол, она понимает, что место им в музее, а не детской.

«Это, скорее, что-то про искусство, чем про игровую комнату», — отмечает Анна.

И тут ее осеняет идея: а что, если уникальные куклы передать в Харьковский театр кукол?

«Михаилу идея понравилась, он согласился и стал паковать «Ксюшины сокровища». И вот посылка вчера, наконец, доехала до Харькова. Огромный такой ящик, еле впихнула в машину. С такой любовью всё упаковано, что я не стала разбирать, так и повезла в театр», — рассказывает Анна Гин.

В одном из писем Michael сообщил, что дедушка его покойной супруги Оксаны Иван Шаховцов «кажется руководил каким-то театром в Харькове» еще до Второй мировой войны. И был расстрелян в 1938-м, как враг народа.

«Привожу коробку в театр, распаковываем её вместе с сотрудниками, стоим буквально на коленях, вооруженные ножами и ножницами, все усыпанные пенопластом. Я рассказываю историю Миши и Ксюши, вспоминаю о расстрелянном дедушке… И вдруг одна из сотрудниц восклицает: «Куклы вернулись домой»! Оказалось. Шаховцов Иван Николаевич, дедушка Ксюши, которая всю жизнь собирала эту коллекцию, случайно попавшую в Украину, в Харьков, в это самое фойе – был первым художественным руководителем Харьковского театра кукол! А вы говорите, чудес не бывает», — сообщила журналистка.

Поскольку Харьков постоянно под обстрелами, весь ценный реквизит кукольный театр пока хранит в подвале. Туда же отправятся и новые куклы.

«Но когда-нибудь фойе театра обязательно украсит потрясающая коллекция Оксаны, внучки первого руководителя этого театра», — уверена Анна Гин.