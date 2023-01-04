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Художник-вундеркінд із Харкова передбачив майбутнє Росії (картина)

Культура 12:10   04.01.2023
Оксана Горун
Художник-вундеркінд із Харкова передбачив майбутнє Росії (картина)

Харківський художник-вундеркінд Георгій Бастажіян, який проводив персональні виставки у вісім років, створив картину “Скоро в Росії”.

Картина – у традиційному для Георгія стилі – містить масу персонажів та дрібних деталей. В цілому майбутнє РФ Бастажіян представив як хаос, що містить кров, вибухи та руйнування. Фото нової роботи сина у Фейсбуці опублікувала мати вундеркінда Анна Самикіна.

Наразі художник, якому вже виповнилося 12 років, разом із сім’єю перебуває в Німеччині, куди вони виїхали з Харкова з-під обстрілів.

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Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла про першу персональну виставку Георгія Бастажіяна – вона пройшла в Харкові у 2019 році. Тоді юному художнику було вісім років. А маститі старші колеги відзначали, що вже в цьому віці у дитини є власний стиль, а його здатність до деталізації така, що не багато досвідчених майстрів можуть у цьому потягатися з вундеркіндом.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 12:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський художник-вундеркінд Георгій Бастажіян, який проводив персональні виставки у вісім років, створив картину “Скоро в Росії”".