Художник-вундеркінд із Харкова передбачив майбутнє Росії (картина)
Харківський художник-вундеркінд Георгій Бастажіян, який проводив персональні виставки у вісім років, створив картину “Скоро в Росії”.
Картина – у традиційному для Георгія стилі – містить масу персонажів та дрібних деталей. В цілому майбутнє РФ Бастажіян представив як хаос, що містить кров, вибухи та руйнування. Фото нової роботи сина у Фейсбуці опублікувала мати вундеркінда Анна Самикіна.
Наразі художник, якому вже виповнилося 12 років, разом із сім’єю перебуває в Німеччині, куди вони виїхали з Харкова з-під обстрілів.
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Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла про першу персональну виставку Георгія Бастажіяна – вона пройшла в Харкові у 2019 році. Тоді юному художнику було вісім років. А маститі старші колеги відзначали, що вже в цьому віці у дитини є власний стиль, а його здатність до деталізації така, що не багато досвідчених майстрів можуть у цьому потягатися з вундеркіндом.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 12:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський художник-вундеркінд Георгій Бастажіян, який проводив персональні виставки у вісім років, створив картину “Скоро в Росії”".