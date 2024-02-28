Как Морозюк из Харькова благодаря Гринкевичу стала звездой — и все потеряла

Харьковская художница Соня Морозюк очень быстро получила безумную популярность благодаря жениху-коррупционеру, и так же быстро ее потеряла, пишет «Информатор».

Художница Соня Морозюк поплатилась своей карьерой за коррупционные сделки своего жениха Романа Гринкевича, которого вместе с отцом обвиняют в хищении средств Минобороны. Девушка утверждает, что ничего не знала о преступлениях семьи своего жениха. А ее упрекают в том, что не могла не знать, ведь с помощью денег Гринкевича она стала популярной. Имуществом Сони уже заинтересовалось ДБР. «Информатор» узнал, кто такая художница, почему она попала в поле зрения правоохранителей и разыскал первого мужа Морозюк.

Инфоциганский дизайн

Соня Морозюк чуть не стала невесткой львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, обвиняемого во взяточничестве и хищении государственных средств. Художница заявила, что покинет жениха, если его вина будет доказана, а подаренные вещи продаст и задонатит на ВСУ. Любимого она таки бросила, а вот все остальное – под вопросом.

Агентство по розыску и менеджменту активов опубликовало список элитной недвижимости, принадлежащей Гринкевичу и его окружению. Среди них числятся две квартиры в собственности Морозюк и нежилое помещение под галерею. Следователи должны проверить, могли ли эти квартиры быть куплены на украденные у государства деньги.

София Морозюк – дочь достаточно влиятельного харьковского дизайнера Юрия Морозюка. Он преподаёт на кафедре дизайна и интерьера в ХНУ имени Бекетова. В соцсетях харьковчане утверждают, что у него есть связи с харьковской арт-тусовкой и местными элитами, делал дома у них дизайнерские ремонты.

Среди его работ в Харькове — проект Клуба журналистов «Первая Столица», проект станции Технического Творчества Молодежи, проект ресторанного комплекса «Британия», дизайн-проект открытого спортивного комплекса в парке Маяковского и многие другие, что свидетельствует о большом вовлечении Морозюка как дизайнера в государственные тендеры.

В открытых реестрах на Юрии Морозюке числится 7 квартир. Интересен и тот факт, что известная харьковская светская львица и дочь Михаила Добкина в 2017 году создала благотворительный фонд, куда директором пригласила Соню Морозюк, а с 2019 года даже пиарила ее картины в собственной галерее.

Мать художницы Лилиана Семенюта занимается предпринимательской деятельностью. Среди услуг, предоставляемых ею, значатся издание периодики, образование в сфере культуры, театральная и концертная деятельность и даже уборка квартир. Семенюта позиционирует себя как коуч, регулярно проводит разнообразные тренинги по саморазвитию. В народе схожих тренеров еще называют «инфоциганами». Знающие Лилиану говорят, что деньги ее не любят – ведь сфера коуча в тренингах не слишком прибыльна.

Абъюзер и брат министра

Личную жизнь до появления Романа Грикевича, несмотря на активность в соцсетях, Соня скрывала. В прошлом году на своем YouTube-канале поделилась воспоминаниями, как в 18 лет жила в Харькове с абьюзером, который унижал ее за лишний вес, а то и поднимал на нее руку. Соня рассказала, что в результате побоев даже испытала сотрясение мозга.

Блогер Богдан Беспалов утверждает, что Соня Морозюк раньше тайно встречалась с братом замминистра экономики.

«За ней стоят серьезные люди. К Гринкевичу с ней гулял брат замминистра экономики…(блогер пока не может озвучить фамилию). Знаю, потому что знакомы лично и есть фото, если нужно. Чувак ее обеспечивал, будучи на 15 лет старшим… Именно он познакомил ее с девочкой, которая сделала ей Youtube-канал и пиарила со всеми звездами. Они сейчас с ней дружат. Потом, получив медийность, Соня разлюбила спонсора и ушла в свободное плавание, а спустя некоторое время встретилась с более обеспеченным Гринкевичем «, – объяснил Беспалов.

СМИ узнали, что до встречи с Романом Гринкевичем, Соня была замужем за бизнесменом с Волыни Романом Залипой. Расписалась пара в декабре 2022 года, а осенью 2023 года художница принимала кольцо в Венеции от другого жениха.

«Информатор» разыскал Романа Залипу. У мужчины есть строительная фирма в райцентре Ратное, что на Волыни.

«О Соне ничего говорить не хочу. Мы не сошлись характерами практически сразу, поэтому быстро развелись. Я сейчас в других отношениях, поэтому мне неприятно, что пресса меня сейчас вспоминает в связи со скандалом Морозюк-Гринкевич», — объяснил мужчина.

Ранее в СМИ сообщали, что именно Залипа подарил жене автомобиль люкс-класса. Однако сам Роман это отрицает.

До войны о художнице Соне Морозюк мало кто знал. Однако война раскрыла много талантливых и не совсем личностей, сразу ставших медийными. Так случилось и с Соней.

Сначала войны она активно пиарилась, называя себя художницей смыслов. Выставка под названием «Мазня», патриотические муралы, реклама по улицам столицы, кооперации с известными волонтерами и звездами. Ко всему, Морозюк активно участвовала в благотворительном фонде жениха, созданного в начале войны.

В то же время Соня стала владелицей квартиры в элитном ЖК «Альтер-Эго» на Печерске, квартиры в ЖК «Времена года» и галереи по улице Саксаганского в Киеве – это не считая автомобиля Porsche Cayenne. До войны у нее было собственное жилье в Харькове.

Квартиры, как утверждает девушка, она покупала совместно с отцом, который сейчас является совладельцем. А вот на свою галерею заработала сама. Ведь доход художницы составляет…120 тысяч долларов в год. Музыкальный критик, ведущий член жюри премии YUNA Ваня Рассел, говорит, что благодаря пиару ценники на работы художницы выросли с 500 долларов до 10 000 и более долларов.

Ко всему, пользователи соцсетей только по ее выложенным фото насчитали примерно на 90 тысяч долларов вещей и украшений на девушке. К примеру, в ее коллекции есть часы Bvlgari Serpenti Tubogas, сумочка Gucci, сумка Chanel, сумки CELINE и HERMÈS, кулон GRAff, украшение Картье, куртка Gucci.

Получила популярность благодаря Гринкевичу

После скандала с Романом Гринкевичем, Соня публично разорвала отношения с женихом. Публику она уверяет, что все дорогие вещи покупала сама и к деньгам Гринкевичей не имеет никакого отношения.

Однако отделаться от коррупционного скандала ей не удалось – художницу хейтят в соцсетях, ее выставку закрыли, муралы массово зарисовывают, а публичные и медийные люди открещиваются от дружбы и связей с Морозюк.

У девушки были контракты с Укрпочтой, сотрудничала с Приватбанком, Укрзалізницей, дизайнером Русланом Багинским, певицей Наталией Могилевской, волонтером Сергеем Притулой, создавала полотна для шоу «Голос страны».

Соня – невеста Ромы Гринкевича, для которого «Мазня» стала главным инвестиционным проектом. Заработанные на коррупционных подрядах Минобороны деньги Рома тупо вкладывал в Соню. Миллионы оборонных гривен вкладывались в молодую девушку, ее творчество и успех. Вместо дронов для ВСУ покупались часы, вместо тепловизоров – украшения Cartier, вместо пикапов – новые тачки для невесты», – говорит журналист Евгений Плинский.

Роскошная жизнь закончилась

Теперь же Государственное бюро расследований получило добро на арест имущества Сони Морозюк. По словам советницы по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян, речь идет о трех квартирах и земельном участке, которые появились у Морозюк во время полномасштабной войны.

«Имущество Гринкевичей — это земельные участки в разных регионах Украины (в Киевской, Львовской, Закарпатской областях), автомобили премиум-класса, датированные 2022 годом производства. И, конечно, сами квартиры, записанные на тещу, жену и сына Игоря Гринкевича. Что касается невесты- художницы, есть решение на арест ее имущества. Это две квартиры в Киеве, одна в Харькове и земельный участок. В большинстве своем это имущество приобрели в условиях войны», — пояснила Татьяна Сапьян.

Однако еще в середине января художница передала под залог матери две квартиры и галерею в Киеве, и они стали недоступными для ареста. Морозюк якобы оформила договор займа со своей матерью на 7 млн. грн. Это классическая схема во избежание ареста недвижимости, потому что имущество, обеспеченное ипотекой, не могут забрать.

Зачем это было делать, если все честно и законно – общество до сих пор не понимает. Однако сейчас у семьи Морозюк проблемы – доказывать свои заработки придется и отцу Соне, и матери художницы, как и уплату налогов на все доходы. Да и карьера Сони Морозюк закончилась, по крайней мере – пока.