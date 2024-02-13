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Квартиры художницы из Харькова Сони Морозюк ДБР таки арестует (видео)

Общество 19:28   13.02.2024
Оксана Якушко
Квартиры художницы из Харькова Сони Морозюк ДБР таки арестует (видео) Фото: ХАЦ

Киевскую и харьковскую недвижимость художницы Сони Морозюк, бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в махинациях на поставках одежды для ВСУ, ГБР арестует, сообщила в эфире телемарафона спикер ДБР Татьяна Сапьян.

«Следствие имеет все необходимые решения по аресту имущества семьи львовского бизнесмена. То есть мы с вами говорим о муже, жене, сыне, теще и также о девушке-художнице, с которой был обручен сын», — прокомментировала Сапьян.

Аресту ГБР подлежат две квартиры в Киеве, одна в Харькове и земельный участок Сони Морозюк.
Представитель ДБР подчеркнула, что имущество приобрели во время войны.

Ранее ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу — одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны. По версии следствия, он и подконтрольные ему компании нанесли госбюджету ущерб на более чем 934 миллиона гривен. По данным ГБР, эти фирмы заключили 23 договора с Минобороны на поставку некачественной одежды для военных на более чем 1,5 миллиарда гривен. Следом в соцсетях разразился скандал, связанный с харьковской художницей Соней Морозюк — невестой Романа Гринкевича — сына и участника «бизнеса» Игоря Гринкевича. Участники дискуссии обсуждали, что Гринкевич вкладывал деньги в раскрутку ее искусства. Подробности истории описал Харьковский антикоррупционный центр. Сама Морозюк заявила, что деньги у жениха не брала, а на все дорогие приобретения заработала сама. Позже она сообщила, что разорвала помолвку с фигурантом скандала. О задержании в Одессе утром 22 января сообщил генпрокурор Андрей Костин.

Читайте также: Харьковская художница Морозюк спрятала свои квартиры, арестованные ГБР – СМИ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 19:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киевскую и харьковскую недвижимость художницы Сони Морозюк, бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в хищении средств на поставке одежды для ВСУ, ГБР арестует, сообщила в эфире телемарафона спикер ДБР Татьяна Сапьян.".