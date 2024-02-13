Квартири художниці з Харкова Соні Морозюк ДБР таки арештує (відео)
Київське та харківське майно художниці Соні Морозюк, колишньої нареченої Романа Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні коштів на постачанні одягу для ЗСУ, ДБР арештує, в етері телемарафону повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян.
“Слідство має всі необхідні ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена. Тобто ми з вами говоримо про чоловіка, дружину, сина, тещу і також про дівчину-художницю, з якою був заручений син”, – прокоментувала Сап’ян.
Арешту ДБР підлягають дві квартири у Києві, одна в Харкові та земельна ділянка Соні Морозюк.
Речниця ДБР підкреслила, що майно придбали під час війни.
Раніше ДБР повідомило про підозру львівському бізнесменові Ігорю Гринкевичу – одному з найбільших постачальників Міністерства оборони. За версією слідства, він і підконтрольні йому компанії завдали держбюджету збитків на понад 934 мільйони гривень. За даними ДБР, ці фірми уклали 23 договори з Міноборони на постачання неякісного одягу для військових на понад 1,5 мільярда гривень. Слідом у соцмережах вибухнув скандал, пов’язаний із харківською художницею Сонею Морозюк – нареченою Романа Гринкевича – сина та учасника “бізнесу” Ігоря Гринкевича. Учасники дискусії обговорювали, що Гринкевич вкладав гроші у розкрутку її мистецтва. Подробиці історії описав Харківський антикорупційний центр. Сама Морозюк заявила, що грошей у нареченого не брала, а на всі коштовні покупки заробила сама. Пізніше вона повідомила, що розірвала заручини із фігурантом скандалу. Про затримання Гринкевича-молодшого в Одесі вранці 22 січня повідомив генпрокурор Андрій Костін.
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- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: арест, гбр, квартира, махинации, недвижимость, Роман Гринкевич, Соня Морозюк, Харків, художница;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 19:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Київське та харківське майно художниці Соні Морозюк, колишньої нареченої Романа Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні коштів на постачанні одягу для ЗСУ, ДБР арештує, в етері телемарафону повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян.".