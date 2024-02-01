Харківська художниця Соня Морозюк сховала свої квартири, які ДБР арештувала

Художниця з Харкова Соня Морозюк, яка була в стосунках з Романом Гринкевичем, підозрюваним у розкраданні грошей Міністерства оборони України, передала під заставу за угодами позики дві квартири та галерею у Києві, йдеться у розслідуванні hromadske.

15 січня 2024 року Соня Морозюк позичила 6 мільйонів 700 тисяч гривень у своєї мами Ліліани Семенюти. Семенюта — звичайний ФОП, надає різні послуги — від дизайну до прибирання будинків. Також на неї записана ГО «Вік Можливостей», про інший бізнес жінки невідомо.

Одна з квартир художниці розташована в ЖК «Альтер Его» на Новопечерських липках. Ціна таких апартаментів стартує від 6 мільйонів гривень. Приблизно стільки ж коштує друга квартира Морозюк, яка розташовується у ЖК «Пори року».

Через позику від мами Морозюк у нотаріуса наклала обтяження на всі три об’єкти нерухомості. У реєстрі нині це значиться як договір іпотеки.

«Є Закон України про іпотеку, й там вказано, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто майно, забезпечене іпотекою, не можуть забрати», – пояснив юрист Ярослав Бутирін

І поки Соня Морозюк не поверне борг своїй мамі, її майно недоступне для арештів і конфіскацій.

11 січня про арешт цих об’єктів повідомляли у ДБР. У списку майна, яке для Бюро знайшло Агентство з розшуку та менеджменту активів, прямо згадувалися квартири та галерея Морозюк.

Утім, розслідування hromadske виявило, що жоден з трьох об’єктів нерухомості Соні Морозюк станом на 31 січня 2024 року не арештували.

Напередодні стало відомо, що дружина Ігоря Гринкевича Світлана теж передала під заставу за кредитними угодами чотири елітні квартири у Києві та Львові, повідомило NV.

Раніше ДБР повідомило про підозру львівському бізнесменові Ігорю Гринкевичу – одному з найбільших постачальників Міністерства оборони. За версією слідства, він і підконтрольні йому компанії завдали держбюджету збитків на понад 934 мільйони гривень. За даними ДБР, ці фірми уклали 23 договори з Міноборони на постачання неякісного одягу для військових на понад 1,5 мільярда гривень. Слідом у соцмережах вибухнув скандал, пов’язаний із харківською художницею Сонею Морозюк – нареченою Романа Гринкевича – сина та учасника “бізнесу” Ігоря Гринкевича. Учасники дискусії обговорювали, що Гринкевич вкладав гроші у розкрутку її мистецтва. Подробиці історії описав Харківський антикорупційний центр. Сама Морозюк заявила, що грошей у нареченого не брала, а на всі коштовні покупки заробила сама. Пізніше вона повідомила, що розірвала заручини із фігурантом скандалу. Про затримання Гринкевича-молодшого в Одесі вранці 22 січня повідомив генпрокурор Андрій Костін.