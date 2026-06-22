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Харків лідирує з купівлі житла – Терехов

Суспільство 09:14   22.06.2026
Оксана Горун
Харків лідирує з купівлі житла – Терехов

Переселенці на гроші єВідновлення в основному купують житло в Харкові. Ці дані у нацмарафоні прокоментував міський голова Ігор Терехов.

“Люди отримують кошти по єВідновленню, сертифікати та купують собі житло. І хочу сказати, що та статистика, яка у нас є, свідчить: Харків має лідерство за таким показником, як придбання житла в місті. І це каже за те, що люди не виїжджають, що люди не хочуть виїжджати з міста Харкова. А навпаки, ті вимушені переселенці, які у нас є, які отримали сьогодні сертифікати, вони в переважній більшості купують собі житло в місті Харкові”, – заявив Терехов.

Ці слова мера Харкова підтверджує статистика, надана віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою. За цими даними, для придбання житла в Харківській області використана найбільша кількість сертифікатів єВідновлення – 7 552. На другому місці – Київська область, де використали 5510 сертифікатів. За нею йде Дніпровська (3843 сертифікати). За даними ХОВА, більшість одержувачів компенсацій придбали житло в Харкові, Чугуївській, Ізюмській, Дергачівській та Балаклійській громадах.

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Коментуючи ситуацію із житлом у Харкові, Терехов повідомив, що в місті продовжують відновлювати будинки, пошкоджені російськими обстрілами.

“Практично 4000 будинків ми відновили, відбудували, серед яких були об’єкти з дуже серйозними пошкодженнями. Але коштів не вистачає. Це абсолютно точно, що серед усіх міст України Харків постраждав і страждає більше за всі міста. Але Харків завжди був столицею незламності та залишається столицею незламності”, – підкреслив міський голова.

Про тенденції ринку нерухомості в Харкові – докладніше в інтерв’ю директора агентства нерухомості Андрія Правдіна МГ “Об’єктив”.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 09:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Переселенці на гроші єВідновлення в основному купують житло в Харкові. Ці дані у нацмарафоні прокоментував міський голова Ігор Терехов".