Харьков лидирует по покупке жилья — Терехов

Переселенцы на деньги «єВідновлення» в основном покупают жилье в Харькове. Эти данные в нацмарафоне прокомментировал городской голова Игорь Терехов.

«Люди получают средства по «єВідновленню», сертификаты и покупают себе жилье. И хочу сказать, что та статистика, которая у нас есть, свидетельствует: Харьков занимает лидерство по такому показателю, как приобретение жилья в городе. И это говорит о том, что люди не уезжают. Люди не хотят уезжать из города Харькова, а наоборот, вынужденные переселенцы, которые у нас есть, получившие сертификаты, они в подавляющем большинстве покупают себе жилье в городе Харькове», — заявил Терехов.

Эти слова мэра Харькова подтверждает статистика, предоставленная вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития громад и территорий Алексеем Кулебой. По этим данным, для приобретения жилья в Харьковской области использовали наибольшее количество сертификатов «єВідновлення» — 7 552. На втором месте – Киевская область, где использовали 5510 сертификатов. За ней идет Днепропетровская (3 843 сертификата). По данным ХОВА, большинство получателей компенсаций приобрели жилье в Харькове, Чугуевской, Изюмской, Дергачевской и Балаклейской громадах.

Комментируя ситуацию с жильем в Харькове, Терехов сообщил, что в городе продолжают восстанавливать дома, поврежденные российскими обстрелами.

«Практически 4000 домов мы восстановили, отстроили, среди которых были объекты с очень серьезными повреждениями. Но средств не хватает. Это абсолютно точно, что среди всех городов Украины Харьков пострадал и страдает больше всех городов. Но Харьков всегда был столицей несокрушимости и остается столицей несокрушимости», — подчеркнул городской голова.

О тенденциях рынка недвижимости в Харькове — подробнее в интервью директора агентства недвижимости Андрея Правдина МГ «Объектив».