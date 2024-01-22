Арешт із заставою в 500 млн: у суді Гринкевич відмовився говорити про колишню

Печерський райсуд Києва заарештував п’ятого підозрюваного у постачанні неякісного одягу для ЗСУ, повідомляє Офіс генпрокурора. Колишній наречений харківської художниці Соні Морозюк Роман Гринкевич пробуде під вартою до 17 березня, якщо не внесе заставу у пів мільярда гривень.

Підозрюваному інкримінується участь у злочинній організації та шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 ККУ), пише Офіс генпрокурора.

У суді Гринкевич стверджував, що не знав про те, що його оголосили в розшук і перебував в Одесі “з робочих питань”, де орендував квартиру, хотів повернутися в Київ та не збирався незаконно перетинати кордон.

Також чоловік запевняв, що підозру особисто не отримував і не мав зв’язку, бо поїхав в Одесу без телефону, а ті, що залишилися вдома, вилучили слідчі.

Відео: РБК-Україна

На питання журналістів щодо фотографії, зробленої за кордоном його колишньою нареченою Сонею Морозюк, Гринкевич відповів, що “не хоче коментувати нічого, що пов’язано із нею”.

“Моя сім’я була просто облита брудом. Ми цього не заслужили, тому що всі звинувачення, які йдуть на нашу сторону, я вважаю абсолютно необґрунтованим. Я вважаю, що вони абсолютно нічим не підкріплені. Тим більше я вважаю, що це замовлення, і це якесь дуже потужне замовлення, оскільки так, як раніше звучало, як нас вважають одним з найбільших постачальників Міноборони, до якого, хочу наголосити, не було жодного зірваного контракту, немає жодного суду з Міністерством оборони“, — сказав Гринкевич.

Раніше ДБР повідомило про підозру львівському бізнесменові Ігорю Гринкевичу – одному з найбільших постачальників Міністерства оборони. За версією слідства, він і підконтрольні йому компанії завдали держбюджету збитків на понад 934 мільйони гривень. За даними ДБР, ці фірми уклали 23 договори з Міноборони на постачання неякісного одягу для військових на понад 1,5 мільярда гривень. Слідом у соцмережах вибухнув скандал, пов’язаний із харківською художницею Сонею Морозюк – нареченою Романа Гринкевича – сина та учасника “бізнесу” Ігоря Гринкевича. Учасники дискусії обговорювали, що Гринкевич вкладав гроші у розкрутку її мистецтва. Подробиці історії описав Харківський антикорупційний центр. Сама Морозюк заявила, що грошей у нареченого не брала, а на всі коштовні покупки заробила сама. Пізніше вона повідомила, що розірвала заручини із фігурантом скандалу. Про затримання Гринкевича-молодшого в Одесі вранці 22 січня повідомив генпрокурор Андрій Костін.