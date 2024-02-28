Як Морозюк із Харкова завдяки Гринкевичу стала успішною і майже все втратила

Харківська художниця Соня Морозюк дуже швидко здобула шалену популярність завдяки нареченому-корупціонеру, і так само швидко її втратила, пише «Інформатор».

Художниця Соня Морозюк поплатилася своєю кар’єрою за корупційні оборудки свого нареченого Романа Гринкевича, якого разом з батьком звинувачують у розкраданні коштів Міноборони. Дівчина стверджує, що нічого не знала про злочини сім’ї свого нареченого, а їй закидають те, що не знати вона не могла, адже за допомогою грошей Гринкевича вона і стала популярною. Майном Соні вже зацікавилося ДБР. “Інформатор” дізнався, хто така художниця, чому вона попала в поле зору правоохоронців та розшукав першого чоловіка Морозюк.

Інфоциганський дизайн

Соня Морозюк ледве не стала невісткою львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у хабарництві та розкраданні державних коштів. Художниця заявила, що покине нареченого, якщо його вина буде доведена, а подаровані речі продасть і задонатить на ЗСУ. Коханого вона таки покинула, а от все решта – під питанням.

Агентство з розшуку та менеджменту активів опублікувало список елітної нерухомості, яка належить Гринкевичу та його оточенню. Серед них значаться дві квартири у власності Морозюк та нежитлове приміщення під галерею. Слідчі мають перевірити, чи могли ці квартири бути куплені на вкрадені у держави гроші.

Софія Морозюк – донька досить впливового харківського дизайнера Юрія Морозюка. Він викладає на кафедрі дизайну та інтер’єру у ХНУ імені Бекетова. У соцмережах харків’яни стверджують, що він має зв’язки з харківською арттусовкою та місцевими елітами, робив вдома у них дизайнерські ремонти.

Серед його робіт у Харкові – проєкт Клубу журналістів “Перша Столиця”, проєкт станції Технічної Творчості Молоді, проєкт ресторанного комплексу “Британія”, дизайн-проект відкритого спортивного комплексу у парку Маяковського та багато інших, що свідчить про велику залученість Морозюка як дизайнера до державних тендерів.

У відкритих реєстрах на Юрієві Морозюку значиться 7 квартир. Цікавим є і той факт, що відома харківська світська левиця та донька Михайла Добкіна у 2017 році створила благодійний фонд, куди директором запросила Соню Морозюк, а з 2019 року навіть піарила її картини у власній галереї.

Мати художниці – Ліліана Семенюта займається підприємницькою діяльністю. Серед послуг, які вона надає, значаться видання періодики, освіта у сфері культури, театральна та концертна діяльність і навіть прибирання квартир. Себе Семенюта позиціонує як коуча, регулярно проводить різноманітні тренінги з саморозвитку. У народі схожих тренерів ще називають “інфоциганами”. Ті, хто знає Ліліану, кажуть, що гроші її не полюбляють – адже сфера коуча в тренінгах не надто прибуткова.

Аб’юзер і брат міністра

Особисте життя до появи Романа Грикевича, попри активність у соцмережах, Соня приховувала. Минулого року на своєму YouTube-каналі поділилася спогадами, як у 18 років жила у Харкові з аб’юзером, який принижував її за зайву вагу, а то й підіймав на неї руку. Соня розповіла, що внаслідок побоїв навіть зазнала струсу мозку.

Блогер Богдан Безпалов стверджує, що Соня Морозюк раніше таємно зустрічалась з братом заступника міністра економіки.

“За нею стоять серйозні люди. До Гринкевича з нею гуляв брат заступника міністра економіки…(блогер поки що не може озвучити прізвище). Знаю, тому що знайомі особисто і є фото, якщо потрібно. Чувак її забезпечував, будучи на 15 років старшим. Саме він познайомив її з дівчинкою, яка зробила їй Youtube-канал і піарила по всіх зірках. Вони зараз з нею дружать. Потім, отримавши медійність, Соня розлюбила спонсора і пішла у вільне плавання, а через деякий час зустрілася з більш забезпеченим Гринкевичем”, – пояснив Беспалов.

ЗМІ довідались, що до зустрічі з Романом Гринкевичем, Соня була заміжня за бізнесменом з Волині Романом Заліпою. Розписалась пара у грудні 2022 року, а восени 2023 року художниця приймала каблучку в Венеції від іншого нареченого.

“Інформатор” розшукав Романа Заліпу. Чоловік має будівельну фірму в райцентрі Ратне, що на Волині.

“Про Соню нічого говорити не хочу. Ми не зійшлись характерами практично відразу, тому швидко розлучились. Я зараз в інших стосунках, тому мені неприємно, що преса мене зараз згадує в зв’язку з скандалом Морозюк-Гринкевич”, – пояснив чоловік.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що саме Заліпа подарував дружині автівку люкс-класу. Проте сам Роман це заперечив.

До війни про художницю Соню Морозюк мало хто знав. Проте війна розкрила багато талановитих і не зовсім особистостей, які враз стали медійними. Так сталося і з Сонею.

Від початку війни вона активно піарилась, називаючи себе художницею сенсів. Власна виставка під назвою “Мазня”, патріотичні мурали, реклама по вулицях столиці, кооперації з відомими волонтерами та зірками. До всього, Морозюк брала активну участь у благодійному фонді нареченого, створеного на початку війни.

Водночас Соня стала власницею квартири в елітному ЖК “Альтер-Его” на Печерську, квартири в ЖК “Пори року” та галереї по вулиці Саксаганського у Києві – це не рахуючи автівки Porsche Cayenne. До війни вона мала власне житло у Харкові.

Квартири, як стверджує дівчина, вона купувала спільно з батьком, який наразі є співвласником. А от на власну галерею заробила сама. Адже дохід мисткині складає…120 тисяч доларів на рік. Музичний критик, провідний член журі премії YUNA Ваня Рассел каже, що завдяки піару цінники на роботи художниці виросли з 500 доларів до 10 000 і більше доларів.

До всього, користувачі соцмереж лише за її викладеними світлинами нарахували приблизно на 90 тисяч доларів речей та прикрас на дівчині. Приміром, в її колекції є годинник Bvlgari Serpenti Tubogas, сумочка Gucci, сумка Chanel, сумки CELINE та HERMÈS, кулон GRAff, прикраса Картьє, куртка Gucci.

Набула популярності завдяки Гринкевичу

Після скандалу з Романом Гринкевичем, Соня публічно розірвала стосунки з нареченим. Публіку вона переконує, що всі дорогі речі купувала собі сама і до грошей Гринкевичів не має жодного відношення.

Проте відкараскатися від корупційного скандалу їй не вдалось – художницю хейтять в соцмережах, її виставку закрили, мурали масово замальовують, а публічні та медійні люди відхрещуються від дружби та зв’язків з Морозюк.

Дівчина мала контракти з Укрпоштою, співпрацювала з Приватбанком, Укрзалізницею, дизайнером Русланом Багінським, співачкою Наталією Могилевською, волонтером Сергієм Притулою, створювала полотна для шоу “Голос країни”.

“Соня – наречена Роми Гринкевича, для якого “Мазня” стала головним інвестиційним проєктом. Зароблені на корупційних підрядах Міноборони гроші Рома тупо вкладав у Соню. Мільйони оборонних гривень вкладалися в молоду дівчину, її творчість та успіх. Замість дронів для ЗСУ купувався годинник, замість тепловізорів – прикраси Cartier, замість пікапів – нові тачки для нареченої”, – каже журналіст Євген Плінський.

Розкішне життя закінчилося

Тепер же Державне бюро розслідувань отримало ухвалу на арешт майна Соні Морозюк. За словами радниці з комунікацій ДБР Тетяни Сап’ян, йдеться про три квартири та земельну ділянку, які з’явилися у Морозюк під час повномасштабної війни.

“Майно Гринкевичів – це земельні ділянки у різних регіонах України (у Київській, Львівській, Закарпатській областях), автомобілі преміумкласу, датовані 2022 роком виробництва. І, звісно, самі квартири, записані на тещу, дружину та сина Ігоря Гринкевича. Що стосується нареченої-художниці, є ухвала на арешт її майна. Це дві квартири у Києві, одна у Харкові та земельна ділянка. В більшості своїй це майно було придбане в умовах війни”, – пояснила Тетяна Сап’ян.

Проте ще у середині січня художниця передала під заставу своїй матері дві квартири та галерею в Києві, і вони стали недоступними для арешту. Морозюк нібито оформила договір позики зі своєю мамою на 7 млн. грн. Це класична схема, аби уникнути арешту нерухомості, бо майно, забезпечене іпотекою, не можуть забрати.

Навіщо це було робити, якщо все чесно та законно – суспільство й досі не розуміє. Проте нині в родини Морозюк проблеми – доводити свої заробітки доведеться й батькові Соні, й матері художниці, як і сплату податків на всі доходи. Та й кар’єра Соні Морозюк закінчилася, принаймні – поки що.