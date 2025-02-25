Ребенка оставили одного в квартире в Харькове

Ювеналы выяснили, что 5-летнего ребенка оставил без присмотра 20-летний брат, сообщила Нацполиция.

Сегодня в соцсетях появилось видео, где малыш за закрытой дверью зовет мать. Полицейские уехали немедленно по указанному адресу. Там они установили, что в квартире живет мать с двумя сыновьями – 20 и 5 лет. Утром 25 февраля женщина ушла на работу, младшего сына оставила со старшим братом.

20-летний парень не захотел сидеть весь день с малышом и ушел по делам, оставив 5-летнего ребенка самого на время. Мальчик испугался, начал звать мать, это услышали соседи и обнародовали информацию в соцсетях.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, мать находится рядом с сыном.