Ребенка оставили одного в квартире в Харькове
Ювеналы выяснили, что 5-летнего ребенка оставил без присмотра 20-летний брат, сообщила Нацполиция.
Сегодня в соцсетях появилось видео, где малыш за закрытой дверью зовет мать. Полицейские уехали немедленно по указанному адресу. Там они установили, что в квартире живет мать с двумя сыновьями – 20 и 5 лет. Утром 25 февраля женщина ушла на работу, младшего сына оставила со старшим братом.
20-летний парень не захотел сидеть весь день с малышом и ушел по делам, оставив 5-летнего ребенка самого на время. Мальчик испугался, начал звать мать, это услышали соседи и обнародовали информацию в соцсетях.
Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, мать находится рядом с сыном.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дитина, Нацполиция, новости Харькова, ребенок;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 21:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ювеналы выяснили, что 5-летнего ребенка оставил без присмотра 20-летний брат, сообщила Нацполиция.".