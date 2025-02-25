Live
  • Вт 25.02.2025
  • Харьков  -8°С
  • USD 41.7
  • EUR 43.64

Ребенка оставили одного в квартире в Харькове

Общество 21:08   25.02.2025
Оксана Якушко
Ребенка оставили одного в квартире в Харькове

Ювеналы выяснили, что 5-летнего ребенка оставил без присмотра 20-летний брат, сообщила Нацполиция.

Сегодня в соцсетях появилось видео, где малыш за закрытой дверью зовет мать. Полицейские уехали немедленно по указанному адресу. Там они установили, что в квартире живет мать с двумя сыновьями – 20 и 5 лет. Утром 25 февраля женщина ушла на работу, младшего сына оставила со старшим братом.

20-летний парень не захотел сидеть весь день с малышом и ушел по делам, оставив 5-летнего ребенка самого на время. Мальчик испугался, начал звать мать, это услышали соседи и обнародовали информацию в соцсетях.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, мать находится рядом с сыном.

Читайте также: Терехов прокомментировал звуки взрывов, которые слышны в Харькове

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов прокомментировал звуки взрывов, которые слышны в Харькове
Терехов прокомментировал звуки взрывов, которые слышны в Харькове
25.02.2025, 19:59
Теплее нормы, осадков будет меньше: прогноз на март в Харькове и области
Теплее нормы, осадков будет меньше: прогноз на март в Харькове и области
25.02.2025, 14:46
Ребенка оставили одного в квартире в Харькове
Ребенка оставили одного в квартире в Харькове
25.02.2025, 21:08
Мужчина ранен – россияне снова атаковали FPV-дроном село на Харьковщине
Мужчина ранен – россияне снова атаковали FPV-дроном село на Харьковщине
25.02.2025, 20:25
10 млн грн утаил заместитель председателя горсовета в Харьковской области
10 млн грн утаил заместитель председателя горсовета в Харьковской области
25.02.2025, 18:55
Почему военный столкнул мужчину с велосипеда в Харькове, объяснил ОТЦК
Почему военный столкнул мужчину с велосипеда в Харькове, объяснил ОТЦК
25.02.2025, 21:44

Новости по теме:

11:12
В ДТП в Берестинском районе пострадал пятилетний мальчик: срок грозит его отцу
12:06
Продала ребенка в Харькове: суд арестовал подозреваемую, может выйти под залог
13:43
Продала дочь: у подозреваемой харьковчанки есть еще один ребенок, новые детали
12:21
Харьковчанка продала свою дочь за $20 тысяч – прокуратура о мотивах матери
10:37
Уехала к парню в Днепропетровскую область: копы разыскали 15-летнюю девочку

Вы читали новость: «Ребенка оставили одного в квартире в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 21:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ювеналы выяснили, что 5-летнего ребенка оставил без присмотра 20-летний брат, сообщила Нацполиция.".