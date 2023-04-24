Русскоязычные в Харькове хотят избавиться от «языка угнетателя» — The Guardian

Корреспонденты британского издания The Guardian отметили устойчивые тенденции к украинизации языкового пространства в Харькове.

«Еще в конце 1990-х годов украинский считался языком необразованных деревенских жителей городского Харькова, на котором говорили на рынке те, кто приехал в город продавать свою продукцию. Но приезжие из украиноязычных сельских районов часто переходили на русский, как только выходили из автобуса или поезда. Говоря по-украински на улице, можно вызвать обзывание, а то и похуже. Но все это меняется, причем очень быстро — за десятилетие, прошедшее после протестов на Майдане против пророссийской власти в 2013 году, и тем более с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года. Как никогда ранее, те, кто когда-то был в основном русскоязычным, используют украинский язык в качестве повседневного», — пишет The Guardian в материале за 24 апреля.

Британские журналисты пообщались с харьковчанами, которые пришли заниматься на языковые курсы при Литературном музее. Все рассказывают стандартную для харьковчан историю: с рождения говорили на русском, но после полномасштабного вторжения (некоторые еще в 2014 году) пересмотрели свое отношение к языку агрессора.

Издание отмечает: свежие социсследования подтверждают, что тренд смены языка общения в восточной Украине — масштабный. Об этом свидетельствуют данные, собранные и обобщенные главным научным сотрудником Института политических и этнических исследований Национальной академии наук Украины Владимиром Куликом.

Так, если в 2012 году только около 10% жителей юга и востока Украины говорили на украинском как на удобном языке, то к лету 2022 года этот показатель вырос до более чем 70%. Об этом Кулик заявил, представляя свое исследование в Украинском институте в Лондоне.

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«Акт выбора важен не только с лингвистической, но и с политической точки зрения, — считает автор исследования. — До вторжения 2022 года большинство людей на востоке и юге Украины предпочитали русский язык и не видели проблемы в том, что их считают людьми, предпочитающими русский язык. Теперь они понимают, что это неправильно, и не хотят говорить по-русски с незнакомцами».

Кулик также отметил, что в 2012 году более 25% жителей юга и востока Украины считали русский язык своим «родным». Сейчас эта цифра снизилась до 6%. По его словам, это был случай «языка как сопротивления — они используют язык для сопротивления агрессии и империализму, который, по их мнению, лежит в основе этого».