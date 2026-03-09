Депутат облсовета сообщила о «языковом инциденте» возле памятника Шевченко

На своей странице в Facebook депутат Харьковского областного совета Галина Куц рассказала, что сегодня, в День Кобзаря, возле памятника Шевченко произошел «языковой инцидент». По ее словам, полицейские решили вопрос «с креативом».

Куц сообщила, что возле памятника 9 марта, в День рождения Тараса Шевченко, собралась Харьковская «Просвита», чтобы вспомнить украинского поэта. Говорит: людей было немного. Акцию начали с минуты молчания, так как сегодня в городе День траура.

Затем, продолжает депутат, на укрытие, под которым сейчас находится памятник, прикрепляли нарисованные в петриковском стиле цифры — 212 (именно столько лет со дня рождения Кобзаря). Их нарисовали дети из Люботинской школы.

«И вдруг слышу, что кто-то спрашивает о нашей акции. Краем глаза вижу, что подошел какой-то охранник. Подумала, что нужно пойти и объяснить ему. Ведь я подавала заявку на акцию, поэтому считаюсь ее организатором. Но вижу, что люди уже объясняют. И я продолжила свои действия. А этот охранник, который оказался «охранником» сада Шевченко, вдруг сказал участникам акции, что он «не понимает этот язык». Надо было видеть, как это возмутило людей, пришедших к Кобзарю… Ну, тут уже и я оторвалась от украшения укрытия Шевченко. Быстро сфотографировала этого парня, объяснила, что буду делать официальный запрос», — отметила Куц.

В это время подошли полицейские, которые стояли немного вдали от участников акции, добавила депутат.

«Мы им все объяснили. Полицейские пошли поговорить с парнем. Через некоторое время этот «охранник» вдруг громко в нашу сторону стал говорить: «Я знаю украинский язык. Я понимаю украинский язык”, – рассказала депутат.

По ее словам, завершился инцидент «креативом со стороны полицейских». Говорит, правоохранители разыскали руководителя охранника и привели его к участникам акции.

«Руководитель стал перед нами извиняться, говорил, что это недоразумение, что больше таких позорных вещей не повторится. Участники акции сказали, что извинения примут только после того, как руководитель прочитает какой-нибудь стих Шевченко. Мужчина как-то неуверенно улыбнулся, посмотрел на полицию, которая его привела. А полицейские развели руками: мол, давай, выполняй пожелания общественности. У кого-то из присутствующих был «Кобзарь», дали книгу руководителю охраны, и он прочитал нам стихотворение. Вот так инцидент быстро исчерпался», — написала депутат.