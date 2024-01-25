Засуджений у колонії в Харкові закликав жити за законами РФ: що з ним буде
38-річний чоловік, який уже відбуває покарання у Диканівській виправній колонії № 12 у Харкові, “заробив” собі ще одну статтю за колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).
Під час щоденних робіт у присутності інших засуджених чоловік публічно заперечував агресію РФ проти України, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
“Колаборант підтримував дії держави-агресорки, розповідав, що Україна повинна бути територією РФ і висловлював бажання жити за російськими законами“, – зазначають у відомстві.
За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, інформація про колаборанта у стінах колонії надійшла у листопаді минулого року.
Обвинувальний акт направлений до Червонозаводського райсуду Харкова.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: колаборант, колония, поліція, прокуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 19:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "38-річний чоловік, який уже відбуває покарання у Диканівській виправній колонії № 12 у Харкові, “заробив” собі ще одну статтю за колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).".