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Засуджений у колонії в Харкові закликав жити за законами РФ: що з ним буде

Суспільство 19:02   25.01.2024
Олена Нагорна
Засуджений у колонії в Харкові закликав жити за законами РФ: що з ним буде

38-річний чоловік, який уже відбуває покарання у Диканівській виправній колонії № 12 у Харкові, “заробив” собі ще одну статтю за колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).

Під час щоденних робіт у присутності інших засуджених чоловік публічно заперечував агресію РФ проти України, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Колаборант підтримував дії держави-агресорки, розповідав, що Україна повинна бути територією РФ і висловлював бажання жити за російськими законами“, – зазначають у відомстві.

За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, інформація про колаборанта у стінах колонії надійшла у листопаді минулого року.

Обвинувальний акт направлений до Червонозаводського райсуду Харкова.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 19:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "38-річний чоловік, який уже відбуває покарання у Диканівській виправній колонії № 12 у Харкові, “заробив” собі ще одну статтю за колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).".