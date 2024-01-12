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“Виконував завдання батька”: синові гауляйтера Куп’янщини дали 10 років тюрми

Суспільство 21:55   12.01.2024
Олена Нагорна
“Виконував завдання батька”: синові гауляйтера Куп’янщини дали 10 років тюрми

До 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна засудили 26-річного мешканця селища Шевченкове – сина голови окупаційної адміністрації в Куп’янському районі Харківської області.

Це максимальна санкція, передбачена за колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 ККУ), повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

За даними слідства, у червні 2022 року під час окупації Шевченкового чоловік обійняв посаду “и.о. начальника отдела административно-хозяйственного обеспечения” у так званому “Шевченковском территориальном управлении ВГА Купянского района Харьковской области“. Його батько був головою окупаційної адміністрації.

Колаборант організував розміщення на території громади білбордів із проросійською агітацією, залучав техніку, яка перебувала на балансі селищної ради. Також він організовував доставки кореспонденції на службовому автотранспорті до окупованого на той момент Куп’янська.

За все це отримував зарплату – 30 тисяч рублів.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, колаборанта затримали, коли він намагався втекти на тимчасово окуповану територію сходу України у вересні 2022 року.

На суді чоловік свою провину визнав частково. Він сказав, що виконував завдання батька, який був головою окупаційної адміністрації держави-агресора, і не займав жодних посад. Також обвинувачений додав, що допомагав із гуманітарною допомогою пенсіонерам селища. У зв’язку із цими обставинами просив його виправдати“, – повідомляють у прокуратурі.


Фото: Харківська облпрокуратура

Вирок ухвалив Київський райсуд Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Матір засудженого раніше засудили за колабораційну діяльність до 9 років ув’язнення. Вона очолювала “організаційно-інформаційний відділ” в окупаційній адміністрації у Шевченковому. Його батько нині переховується від українського правосуддя та оголошений у розшук, повідомляють у ГПУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 21:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна засудили 26-річного мешканця селища Шевченкове – сина голови окупаційної адміністрації в Куп’янському районі Харківської області.".