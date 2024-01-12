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«Выполнял задания отца»: сыну гауляйтера Купянщины дали 10 лет тюрьмы (фото)

Общество 21:55   12.01.2024
Елена Нагорная
«Выполнял задания отца»: сыну гауляйтера Купянщины дали 10 лет тюрьмы (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

К 10 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили 26-летнего жителя поселка Шевченково — сына главы оккупационной администрации в Купянском районе Харьковской области.

Это максимальная санкция, предусмотренная за коллаборационную деятельность (ч. 5 ст. 111-1 УКУ), сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, в июне 2022 года во время оккупации Шевченково мужчина занял должность «и.о. начальника отдела административно-хозяйственного обеспечения» в так называемом «Шевченковском территориальном управлении ВГА Купянского района Харьковской области». Его отец был главой оккупационной администрации.

Коллаборант организовал размещение на территории громады билбордов с пророссийской агитацией, привлекал технику, которая находилась на балансе поселкового совета. Также он организовывал доставки корреспонденции на служебном автотранспорте в оккупированный на тот момент Купянск.

За все это получал зарплату — 30 тысяч рублей.

По данным спикера УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, коллаборанта задержали, когда он пытался бежать на временно оккупированную территорию востока Украины в сентябре 2022 года.

«На суде мужчина свою вину признал частично. Он сказал, что выполнял задания отца, который был главой оккупационной администрации государства-агрессора, и не занимал никаких должностей. Также обвиняемый добавил, что помогал с гуманитарной помощью пенсионерам поселка. В связи с этими обстоятельствами просил его оправдать», — сообщают в прокуратуре.


Фото: Харьковская облпрокуратура

Приговор вынес Киевский райсуд Харькова. Продолжается срок на апелляционное обжалование.

Мать осужденного ранее приговорили за коллаборационную деятельность к 9 годам тюрьмы. Она возглавляла «организационно-информационный отдел» в оккупационной администрации в Шевченково. Его отец сейчас скрывается от украинского правосудия и объявлен в розыск, сообщают в ГПУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 21:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К 10 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили 26-летнего жителя поселка Шевченково — сына главы оккупационной администрации в Купянском районе Харьковской области.".