Осужденный в колонии в Харькове призывал жить по законам РФ: что с ним будет

38-летний мужчина, который уже отбывает наказание в Диканевской исправительной колонии № 12 в Харькове, «заработал» себе еще одну статью за коллаборационную деятельность (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).

Во время ежедневных работ в присутствии других осужденных мужчина публично отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины, информирует пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

«Коллаборант поддерживал действия государства-агрессора, рассказывал, что Украина должна быть территорией РФ и выражал желание жить по российским законам», — отмечают в ведомстве.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о коллаборанте в стенах колонии поступила в ноябре прошлого года.

Обвинительный акт направлен в Червонозаводский райсуд Харькова.