Осужденный в колонии в Харькове призывал жить по законам РФ: что с ним будет
Фото: Харьковская облпрокуратура
38-летний мужчина, который уже отбывает наказание в Диканевской исправительной колонии № 12 в Харькове, «заработал» себе еще одну статью за коллаборационную деятельность (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).
Во время ежедневных работ в присутствии других осужденных мужчина публично отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины, информирует пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.
«Коллаборант поддерживал действия государства-агрессора, рассказывал, что Украина должна быть территорией РФ и выражал желание жить по российским законам», — отмечают в ведомстве.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о коллаборанте в стенах колонии поступила в ноябре прошлого года.
Обвинительный акт направлен в Червонозаводский райсуд Харькова.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, колония, полиция, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 19:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "38-летний мужчина, который уже отбывает наказание в Диканевской исправительной колонии № 12 в Харькове, «заработал» себе еще одну статью за коллаборационную деятельность (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).".