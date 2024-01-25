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Осужденный в колонии в Харькове призывал жить по законам РФ: что с ним будет

Общество 19:02   25.01.2024
Елена Нагорная
Осужденный в колонии в Харькове призывал жить по законам РФ: что с ним будет Фото: Харьковская облпрокуратура

38-летний мужчина, который уже отбывает наказание в Диканевской исправительной колонии № 12 в Харькове, «заработал» себе еще одну статью за коллаборационную деятельность (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).

Во время ежедневных работ в присутствии других осужденных мужчина публично отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины, информирует пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

«Коллаборант поддерживал действия государства-агрессора, рассказывал, что Украина должна быть территорией РФ и выражал желание жить по российским законам», — отмечают в ведомстве.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о коллаборанте в стенах колонии поступила в ноябре прошлого года.

Обвинительный акт направлен в Червонозаводский райсуд Харькова.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 19:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "38-летний мужчина, который уже отбывает наказание в Диканевской исправительной колонии № 12 в Харькове, «заработал» себе еще одну статью за коллаборационную деятельность (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).".