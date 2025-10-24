Live
  • Пт 24.10.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Водія із фальшивим посвідченням затримали на Харківщині

Події 21:57   24.10.2025
Оксана Якушко
Водія із фальшивим посвідченням затримали на Харківщині

Копи зупинили водія, коли той порушив комендантську годину, повідомляє Нацполіція.

Це сталося наприкінці червня – під час перевірки документів правоохоронці виявили, що посвідчення водія має ознаки підробки.

Під час розслідування поліціянти встановили, що мешканець Чугуївського району у травні цього року домовився через Інтернет із невыдомим, щоб той виготовив водійське посвідчення. Водій надіслав свої документи та фотокартки, а потім поштою отримав підроблений документ, виданий на його ім’я. За фальшиве посвідчення чоловік віддав 19 500 гривень.

Але фальшивка не була схожа на офіційний документ, що перебуває в обігу на території України.

Слідчі повідомили мешканцю Чугуївського району про підозру у пособництві підробленню посвідчення водія та використанні фальшивого документа

За користування підробкою чоловікові «світить» до п’яти років за ґратами.

Читайте також: Наслідки ударів КАБ по Харкову: бомб було шість, постраждалих десять 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Шість КАБів по місту, харків’янин підірвав себе і людей – підсумки 24 жовтня
Шість КАБів по місту, харків’янин підірвав себе і людей – підсумки 24 жовтня
24.10.2025, 22:56
Двоє поранених у Харкові через удар БпЛА (оновлено)
Двоє поранених у Харкові через удар БпЛА (оновлено)
24.10.2025, 18:34
Графіки погодинного вимкнення світла діятимуть 25 жовтня у Харкові й області
Графіки погодинного вимкнення світла діятимуть 25 жовтня у Харкові й області
24.10.2025, 19:44
Наслідки ударів КАБ по Харкову: бомб було шість, постраждалих десять 📹
Наслідки ударів КАБ по Харкову: бомб було шість, постраждалих десять 📹
24.10.2025, 15:47
За добу на Харківщині ЗСУ відбили 15 атак РФ – дані Генштабу на 08:00
За добу на Харківщині ЗСУ відбили 15 атак РФ – дані Генштабу на 08:00
24.10.2025, 08:08
Розмір середньої пенсії на Харківщині: аналітики повідомили суму
Розмір середньої пенсії на Харківщині: аналітики повідомили суму
24.10.2025, 16:47

Новини за темою:

21.10.2025
4-річна дівчинка на Харківщині жила в антисанітарії – поліція забрала дитину
13.10.2025
Чоловік для викрадення автівки використав евакуатор у Харкові
12.10.2025
Смертельна ДТП у Харкові: автотроща сталася ввечері (фото)
09.10.2025
Юна дівчина вдарила ножем родича у Харкові
29.09.2025
Харків’янин, якого підозрюють у шахрайстві, може сісти на 8 років


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Водія із фальшивим посвідченням затримали на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2025 в 21:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копы остановили водителя, когда тот нарушил комендантский час, сообщает Нацполиция.".