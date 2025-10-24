Водія із фальшивим посвідченням затримали на Харківщині
Копи зупинили водія, коли той порушив комендантську годину, повідомляє Нацполіція.
Це сталося наприкінці червня – під час перевірки документів правоохоронці виявили, що посвідчення водія має ознаки підробки.
Під час розслідування поліціянти встановили, що мешканець Чугуївського району у травні цього року домовився через Інтернет із невыдомим, щоб той виготовив водійське посвідчення. Водій надіслав свої документи та фотокартки, а потім поштою отримав підроблений документ, виданий на його ім’я. За фальшиве посвідчення чоловік віддав 19 500 гривень.
Але фальшивка не була схожа на офіційний документ, що перебуває в обігу на території України.
Слідчі повідомили мешканцю Чугуївського району про підозру у пособництві підробленню посвідчення водія та використанні фальшивого документа
За користування підробкою чоловікові «світить» до п’яти років за ґратами.
24 Жовтня 2025