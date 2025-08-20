Купил за 11 тысяч грн: водитель с фальшивыми правами попался копам в Харькове

19 августа днем, на улице Георгия Тарасенко, патрульные остановили автобиль «Renault» из-за обнаруженной технической неисправности.

«Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Также оказалось, что согласно имеющимся базам данных удостоверение принадлежит другому лицу», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчина признался, что приобрел фальшивый документ за 11000 гривен, рассказали правоохранители.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Правоохранители напоминают: за использование поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.