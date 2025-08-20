Live
  Ср 20.08.2025
Приревновал: на Салтовке мужчина убил возлюбленную, а потом застрелился

Происшествия 10:00   20.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Приревновал: на Салтовке мужчина убил возлюбленную, а потом застрелился Фото: патрульная полиция

Тела погибших нашли 19 августа около 22:10 на Салтовке – возле дома на проспекте Тракторостроителей. 

Погибшим – по 25 лет, установили в ГУ НП Украины в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что между мужчиной и женщиной возник конфликт на почве ревности. Впоследствии мужчина разбил окно и проник в квартиру, расположенную на первом этаже. Потерпевшая пыталась скрыться и выбежала на улицу. Муж догнал ее и произвел несколько выстрелов из оружия, от которых она погибла», – пишут копы.

После этого мужчина совершил самоубийство, выяснили полицейские. С места трагедии правоохранители уже изъяли все улики.

«Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «самоубийство», – добавили в полиции.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
