53-летний Отелло из-за ревности зарезал младшего соперника на Харьковщине
Трагедия произошла в поселке Панютино Лозовского района. У 53-летнего подозреваемого завершились отношения с женщиной, но принять ее новый выбор он не смог и из-за ревности убил, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В мае этого года злоумышленник нанес ножевое ранение новому избраннику своей любимой и угрожал убийством. А уже 14 июня подозреваемый воплотил угрозы в жизнь.
Около 03:00 ночи через окно в дом залез 53-летний бывший сожитель женщины. Между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник несколько раз ударил ножом 23-летнего потерпевшего, рассказали в Нацполиции.
Женщина вызвала медиков, и раненого мужчину госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, 23-летний мужчина скончался в больнице, на операционном столе.
Злоумышленника через несколько часов задержали по месту жительства. В настоящее время его содержат под стражей без определения размера залога.
Читайте также: Криминальная драма: харьковчанин расчленил жену и хотел бежать в Канаду (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: зарезал, Нацполиция, нож, ревность, соперник, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «53-летний Отелло из-за ревности зарезал младшего соперника на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 16:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия произошла в поселке Панютино Лозовского района. У 53-летнего подозреваемого завершились отношения с женщиной, но принять ее новый выбор он не смог и из-за ревности убил, сообщила Харьковская областная прокуратура.".