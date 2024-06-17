53-летний Отелло из-за ревности зарезал младшего соперника на Харьковщине

Трагедия произошла в поселке Панютино Лозовского района. У 53-летнего подозреваемого завершились отношения с женщиной, но принять ее новый выбор он не смог и из-за ревности убил, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В мае этого года злоумышленник нанес ножевое ранение новому избраннику своей любимой и угрожал убийством. А уже 14 июня подозреваемый воплотил угрозы в жизнь.

Около 03:00 ночи через окно в дом залез 53-летний бывший сожитель женщины. Между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник несколько раз ударил ножом 23-летнего потерпевшего, рассказали в Нацполиции.

Женщина вызвала медиков, и раненого мужчину госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, 23-летний мужчина скончался в больнице, на операционном столе.

Злоумышленника через несколько часов задержали по месту жительства. В настоящее время его содержат под стражей без определения размера залога.