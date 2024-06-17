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53-річний Отелло через ревнощі зарізав молодшого суперника на Харківщині

Події 16:49   17.06.2024
Оксана Якушко
53-річний Отелло через ревнощі зарізав молодшого суперника на Харківщині

Трагедія сталася у селищі Панютіне Лозівського району. У 53-річного підозрюваного завершилися стосунки з жінкою, але ухвалити її новий вибір він не зміг і через ревнощі вбив, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У травні цього року зловмисник завдав ножового поранення новому обранцю своєї коханої та погрожував вбивством. А вже 14 червня підозрюваний втілив погрози в життя.

Близько 03:00 ночі через вікно до будинку заліз 53-річний колишній співмешканець жінки. Між чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник кілька разів ударів ножем потерпілого, розповіли у Нацполіції.

Жінка викликала медиків, і пораненого чоловіка ушпиталили, але, попри зусилля лікарів 23-річний чоловік помер в лікарні, на операційному столі.

Зловмисника за декілька годин затримали за місцем мешкання. Наразі його тримають під вартою без визначення розміру застави.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 16:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася у селищі Панютіне Лозівського району. У 53-річного підозрюваного завершилися стосунки з жінкою, але ухвалити її новий вибір він не зміг і через ревнощі вбив, повідомила Харківська обласна прокуратура.".