53-річний Отелло через ревнощі зарізав молодшого суперника на Харківщині
Трагедія сталася у селищі Панютіне Лозівського району. У 53-річного підозрюваного завершилися стосунки з жінкою, але ухвалити її новий вибір він не зміг і через ревнощі вбив, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У травні цього року зловмисник завдав ножового поранення новому обранцю своєї коханої та погрожував вбивством. А вже 14 червня підозрюваний втілив погрози в життя.
Близько 03:00 ночі через вікно до будинку заліз 53-річний колишній співмешканець жінки. Між чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник кілька разів ударів ножем потерпілого, розповіли у Нацполіції.
Жінка викликала медиків, і пораненого чоловіка ушпиталили, але, попри зусилля лікарів 23-річний чоловік помер в лікарні, на операційному столі.
Зловмисника за декілька годин затримали за місцем мешкання. Наразі його тримають під вартою без визначення розміру застави.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: зарезал, Нацполиция, нож, ревность, соперник, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 16:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася у селищі Панютіне Лозівського району. У 53-річного підозрюваного завершилися стосунки з жінкою, але ухвалити її новий вибір він не зміг і через ревнощі вбив, повідомила Харківська обласна прокуратура.".