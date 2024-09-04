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Из-за ревности мужчина сжег автомобиль бойфренда бывшей на Харьковщине

Происшествия 14:04   04.09.2024
Оксана Якушко
Из-за ревности мужчина сжег автомобиль бойфренда бывшей на Харьковщине

Поджигателем оказался 45-летний житель Павлоградской громады на Харьковщине, ранее судимый за аналогичное преступление, сообщили в Нацполиции.

2 сентября во дворе в селе Криштоповка Лозовского района вспыхнул автомобиль ВАЗ. Вслед за автомобилем также сгорела хозяйственная постройка на территории двора заявителя и повреждена крыша соседнего дома.

Следователи установили, что совершил преступление 45-летний мужчина. 1 сентября в селе Криштоповка он увидел бывшую сожительницу с другим. Приметил его автомобиль. После чего уехал домой. А ночью мужчина вернулся в село с горючим веществом. Он перелез через забор во двор, где стоял автомобиль, облил и поджег его.

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в умышленном уничтожении имущества. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 14:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поджигателем оказался 45-летний житель Павлоградской громады на Харьковщине, ранее судимый за аналогичное преступление, сообщили в Нацполиции.".