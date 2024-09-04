Из-за ревности мужчина сжег автомобиль бойфренда бывшей на Харьковщине

Поджигателем оказался 45-летний житель Павлоградской громады на Харьковщине, ранее судимый за аналогичное преступление, сообщили в Нацполиции.

2 сентября во дворе в селе Криштоповка Лозовского района вспыхнул автомобиль ВАЗ. Вслед за автомобилем также сгорела хозяйственная постройка на территории двора заявителя и повреждена крыша соседнего дома.

Следователи установили, что совершил преступление 45-летний мужчина. 1 сентября в селе Криштоповка он увидел бывшую сожительницу с другим. Приметил его автомобиль. После чего уехал домой. А ночью мужчина вернулся в село с горючим веществом. Он перелез через забор во двор, где стоял автомобиль, облил и поджег его.

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в умышленном уничтожении имущества. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.