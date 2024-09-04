Из-за ревности мужчина сжег автомобиль бойфренда бывшей на Харьковщине
Поджигателем оказался 45-летний житель Павлоградской громады на Харьковщине, ранее судимый за аналогичное преступление, сообщили в Нацполиции.
2 сентября во дворе в селе Криштоповка Лозовского района вспыхнул автомобиль ВАЗ. Вслед за автомобилем также сгорела хозяйственная постройка на территории двора заявителя и повреждена крыша соседнего дома.
Следователи установили, что совершил преступление 45-летний мужчина. 1 сентября в селе Криштоповка он увидел бывшую сожительницу с другим. Приметил его автомобиль. После чего уехал домой. А ночью мужчина вернулся в село с горючим веществом. Он перелез через забор во двор, где стоял автомобиль, облил и поджег его.
Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в умышленном уничтожении имущества. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: автомобиль, Нацполиция, огонь, поджег, поджигатель, пожары, ревность, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 14:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поджигателем оказался 45-летний житель Павлоградской громады на Харьковщине, ранее судимый за аналогичное преступление, сообщили в Нацполиции.".