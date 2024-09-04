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Через ревнощі чоловік спалив автівку бойфренда колишньої на Харківщині

Події 14:04   04.09.2024
Оксана Якушко
Через ревнощі чоловік спалив автівку бойфренда колишньої на Харківщині

Палієм виявився 45-річний житель Павлоградської громади на Харківщині, раніше засуджений за аналогічний злочин, повідомили у Нацполіції.

2 вересня на подвір’ї в селі Криштопівка Лозівського району спалахнув автомобіль ВАЗ. Слідом за автівкою також згоріла господарча споруда на території двору заявника та пошкоджений дах сусіднього будинку.

Під час розслідування встановили, що скоїв злочин 45-річний чоловік. 1 вересня в селі Криштопівка він побачив колишню співмешканку з іншим. Примітив його автомобіль. Після чого поїхав додому. Вночі чоловік повернувся в село з із горючою речовиною. Він переліз через паркан у двір, де стояла автівка, облив і підпалив її.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у навмисному знищенні майна. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 14:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Палієм виявився 45-річний житель Павлоградської громади на Харківщині, раніше засуджений за аналогічний злочин, повідомили у Нацполіції.".