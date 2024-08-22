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Підпалив чуже авто через ревнощі: у Харкові чоловік сам зізнався у злочині

Суспільство 09:54   22.08.2024
Вікторія Яковенко
Підпалив чуже авто через ревнощі: у Харкові чоловік сам зізнався у злочині

У Немишлянському районі Харкова затримали чоловіка, який підпалив чуже авто «Renault».

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, зловмисником виявився 43-річний чоловік. Він сам зізнався, що підпалив автівку на ґрунті ревнощів.

«Поліцейські виявили рюкзак, в якому находилась пластикова пляшка з легкозаймистою речовиною. Поряд з місцем злочину також була знайдена аналогічна пляшка», – розповіли правоохоронці.

Палія затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до 10 років.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 09:54;

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