Підпалив чуже авто через ревнощі: у Харкові чоловік сам зізнався у злочині
У Немишлянському районі Харкова затримали чоловіка, який підпалив чуже авто «Renault».
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, зловмисником виявився 43-річний чоловік. Він сам зізнався, що підпалив автівку на ґрунті ревнощів.
«Поліцейські виявили рюкзак, в якому находилась пластикова пляшка з легкозаймистою речовиною. Поряд з місцем злочину також була знайдена аналогічна пляшка», – розповіли правоохоронці.
Палія затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до 10 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 09:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Немишлянському районі Харкова затримали чоловіка, який підпалив чуже авто «Renault».".