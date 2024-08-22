Поджег чужое авто из-за ревности: в Харькове задержали мужчину (фото)

В Немышлянском районе Харькова задержали мужчину, который поджег чужой автомобиль Renault.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленником оказался 43-летний мужчина. Он сам признался, что поджег машину на почве ревности.

«Полицейские обнаружили рюкзак, в котором находилась пластиковая бутылка с легковоспламеняющимся веществом. Рядом с местом преступления также была найдена аналогичная бутылка», – рассказали правоохранители.

Поджигателя задержали. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.