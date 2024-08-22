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Поджег чужое авто из-за ревности: в Харькове задержали мужчину (фото)

Общество 09:54   22.08.2024
Виктория Яковенко
Поджег чужое авто из-за ревности: в Харькове задержали мужчину (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Немышлянском районе Харькова задержали мужчину, который поджег чужой автомобиль Renault.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленником оказался 43-летний мужчина. Он сам признался, что поджег машину на почве ревности.

«Полицейские обнаружили рюкзак, в котором находилась пластиковая бутылка с легковоспламеняющимся веществом. Рядом с местом преступления также была найдена аналогичная бутылка», – рассказали правоохранители.

Поджигателя задержали. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 09:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Немышлянском районе Харькова задержали мужчину, который поджег чужой автомобиль Renault.".