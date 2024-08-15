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За ночь поджег шесть авто военных: в Харькове задержали контрактника-дезертира

Происшествия 16:43   15.08.2024
Елена Нагорная
За ночь поджег шесть авто военных: в Харькове задержали контрактника-дезертира

22-летнего контрактника, который самовольно оставил воинскую часть, задержали в Харькове правоохранители. По версии СБУ, за одну ночь он поджег шесть служебных автомобилей ВСУ.

Молодой человек активно искал легкого заработка в Telegram. В одном из каналов на него вышел представитель российской разведки и предложил деньги за поджоги автомобилей ВСУ, сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Ночью мужчина обходил Харьков и искал припаркованные авто украинских защитников. Поджоги он фиксировал на камеру смартфона, чтобы отправить российскому куратору в качестве доказательств. Эти видео спецслужбы РФ планировали использовать для подготовки информационных операций о якобы наличии антиукраинского подполья на Харьковщине.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, за одну ночь молодой человек успел сжечь три военных внедорожника в Салтовском районе, также установлена его причастность к трем поджогам в Индустриальном районе. За каждую машину он должен был получить 40 тысяч гривен.

Фигуранта задержали, когда он пытался скрыться с места преступления. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 16:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22-летнего контрактника, который самовольно оставил воинскую часть, задержали в Харькове правоохранители. По версии СБУ, за одну ночь он поджег шесть служебных автомобилей ВСУ.".