За ніч спалив шість авто військових: у Харкові спіймали контрактника-дезертира

22-річного контрактника, що самовільно залишив військову частину, затримали у Харкові правоохоронці. За версією СБУ, за одну ніч він підпалив шість службових автомобілів ЗСУ.

Молодик активно шукав легкого заробітку в телеграмі. В одному з каналів на нього вийшов представник російської розвідки та запропонував гроші за підпали автомобілів ЗСУ, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Вночі чоловік обходив Харків та шукав припарковані авто українських захисників. Підпали він фіксував на камеру смартфона, щоб відправити російському куратору як докази. Ці відео спецслужби РФ планували використати для підготовки інформаційних операцій щодо нібито наявності антиукраїнського підпілля на Харківщині.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, за одну ніч молодик встиг спалити три військові позашляховики у Салтівському районі, також встановлена його причетність до трьох підпалів в Індустріальному районі. За кожну машину він мав отримати 40 тисяч гривень.

Фігуранта затримали, коли він намагався втекти з місця злочину. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми.