17 авто военных, а не 40, подожгли на Харьковщине: ночью был новый случай

17 случаев поджогов авто военных, а не 40, зарегистрировали на Харьковщине, уточнил в эфире «Суспільне новини» глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он отметил, что начальник ХОВА Олег Синегубов, когда 31 июля говорил о «40 случаях поджогов военных авто», имел в виду общее количество поджогов различных машин в регионе с 2022 года.

«Относительно непосредственно автомобилей военных. Таких фактов не 40. Таких фактов у нас 17 зарегистрировано по области. Все эти факты нами расследовались и раскрыты. За совершение указанных действий нами задержаны восемь человек. Мы совместно с прокуратурой и СБУ отрабатываем этих лиц. Мы в своих обращениях к гражданам указывали, что анализ субъектов, совершающих такие действия, указывает на то, что это преимущественно несовершеннолетние… У нас из указанной категории 18-20 лет были субъекты. Это пограничный такой возраст. Это возраст даже не от 12, а от 10 лет. У нас есть такой факт. Человек даже не достиг возраста уголовной ответственности. Уголовная ответственность у нас с 14 лет. А с 11 лет могут применяться принудительные меры воспитательного характера», — пояснил Тимошко.

По его словам, детей, которые пошли на такие преступления, нельзя отнести к какому-то определенному слою населения.

«Это дети из совершенно разных семей. Родители в шоке от того, что происходит. Родители абсолютно об этом не знали. Родители во многих случаях не просто проукраинскую позицию занимают, но и приобщены к Силам обороны Украины. Есть случаи, что родители занимаются обороной Харьковщины и обороной государства», — рассказал глава облуправления Нацполиции.

По данным правоохранителя, за поджог автомобиля россияне платят примерно 80 тысяч гривен или 2 тысячи долларов, из них непосредственно исполнитель получает половину, а остальное забирают посредники.

«То есть кто-то один находит в Telegram-канале россиянина, агента ФСБ, начинает с ним общение, сам не идет, не поджигает, находит какого-то товарища и говорит: «А хочешь заработать деньги?» Мы одного несовершеннолетнего из числа тех, которые это совершали, спросили, зачем он это сделал. Он искренне сказал: «Я хотел иметь классный компьютер. Два автомобиля — компьютер, и я буду играть в Counter-Strike». — Ты понимаешь, что ты ломаешь себе судьбу из-за «железки»? — Ну, да, теперь я уже все понял, простите, я больше такого делать не буду, я дурак. Ни один еще не сказал, что он имеет пророссийскую или какую-то другую позицию. То есть, как правило, те, кто жгут авто, не имеют антиукраинской позиции. Они идут на эти действия исключительно с целью заработать деньги», — рассказал Тимошко.

Он разъяснил, что поджог является тяжким преступлением, поэтому работники полиции имеют право задерживать вероятных нарушителей в порядке статьи 208 УПКУ и в дальнейшем обращаться в суд по согласованию с прокуратурой об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Единственный способ — это контролировать детей, профилактика. Второе, что касается полиции, то мы, конечно, усилили меры. Мы дополнительные силы и наряды выставляем ночью в тех местах, где могут быть совершены такие действия. Сегодня ночью мы таких поймали двоих. Также был подожжен автомобиль. Прямо на месте фактически работники полиции задержали двоих фигурантов. Они сейчас дают показания в рамках следственных действий. Сейчас мы их отрабатываем, будем это анонсировать немножко позже. В данном случае это были совершеннолетние», — сообщил Тимошко.