Поджоги авто военных на Харьковщине: участники схем – дети от 12 лет – ОВА

В Харькове и области было зарегистрировано около 40 случаев поджогов военных автомобилей. Все преступления – раскрыты, поджигатели – идентифицированы, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Есть такая схема, через Telegram-каналы они (оккупанты – ред.) вербуют людей по поводу поджогов. За это предлагают средства в среднем от 20 до 40 тысяч гривен. Однако субъекты таких преступлений преимущественно несовершеннолетние лица или даже дети. Дети от 12 до 18 лет были участниками этих схем», — отметил глава ХОВА.

Синегубов обратился к родителям с призывом контролировать своих детей, которые активно пользуются соцсетями.