Поджоги авто военных на Харьковщине: участники схем – дети от 12 лет – ОВА
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В Харькове и области было зарегистрировано около 40 случаев поджогов военных автомобилей. Все преступления – раскрыты, поджигатели – идентифицированы, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Есть такая схема, через Telegram-каналы они (оккупанты – ред.) вербуют людей по поводу поджогов. За это предлагают средства в среднем от 20 до 40 тысяч гривен. Однако субъекты таких преступлений преимущественно несовершеннолетние лица или даже дети. Дети от 12 до 18 лет были участниками этих схем», — отметил глава ХОВА.
Синегубов обратился к родителям с призывом контролировать своих детей, которые активно пользуются соцсетями.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, військові, военные, діти, дети, область, поджоги, синегубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 14:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области было зарегистрировано около 40 случаев поджогов военных автомобилей. Все преступления – раскрыты, поджигатели – идентифицированы, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".