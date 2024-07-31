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Поджоги авто военных на Харьковщине: участники схем – дети от 12 лет – ОВА

Общество 14:08   31.07.2024
Виктория Яковенко
Поджоги авто военных на Харьковщине: участники схем – дети от 12 лет – ОВА скриншот

В Харькове и области было зарегистрировано около 40 случаев поджогов военных автомобилей. Все преступления – раскрыты, поджигатели – идентифицированы, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Есть такая схема, через Telegram-каналы они (оккупанты – ред.) вербуют людей по поводу поджогов. За это предлагают средства в среднем от 20 до 40 тысяч гривен. Однако субъекты таких преступлений преимущественно несовершеннолетние лица или даже дети. Дети от 12 до 18 лет были участниками этих схем», — отметил глава ХОВА.

Синегубов обратился к родителям с призывом контролировать своих детей, которые активно пользуются соцсетями.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 14:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области было зарегистрировано около 40 случаев поджогов военных автомобилей. Все преступления – раскрыты, поджигатели – идентифицированы, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".