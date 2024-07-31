Підпали авто військових на Харківщині: учасники схем – діти від 12 років – ОВА
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У Харкові та області було зареєстровано близько 40 випадків підпалів військових авто. Усі злочини – розкриті, палії – ідентифіковані, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Є така схема, через телеграм-канали вони (окупанти – ред.) вербують людей щодо підпалів. За це пропонують кошти, в середньому, від 20 до 40 тисяч гривень. Однак суб’єктами таких злочинів переважно є неповнолітні особи або навіть діти. Діти віком від 12 до 18 років були учасниками цих схем», – зазначив голова ХОВА.
Тож Синєгубов звернувся до батьків із закликом контролювати своїх дітей, які активно користуються соцмережами.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, військові, діти, область, поджоги, сінєгубов, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 14:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області було зареєстровано близько 40 випадків підпалів військових авто. Усі злочини – розкриті, палії – ідентифіковані, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".